Gebze’de Tesisat Alanında Güvenin Adı: Artı Çözüm Tesisat

Gebze’de su tesisatı alanında yıllardır güvenle hizmet veren Artı Çözüm Tesisat, profesyonel ekibi ve gelişmiş ekipmanlarıyla hem bireysel hem kurumsal müşterilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Firma; su kaçağı tespiti, tıkanıklık açma, petek temizliği, kombi bağlantısı, lavabo ve gider tamiri gibi tesisatın her alanında hızlı, kalıcı ve garantili çözümler sunuyor.

09 Ekim 2025 Perşembe 09:22

Özellikle gebze kameralı su kaçağı tespiti hizmetinde kullandığı modern cihazlarla duvar, fayans veya zemini kırmadan arızayı noktasal olarak tespit edebilen Artı Çözüm Tesisat, böylece hem zamandan hem de maliyetten önemli tasarruf sağlıyor. Müşteri memnuniyetini temel ilke haline getiren firma, “doğru teşhis, hızlı çözüm” anlayışıyla çalışarak, bölgedeki yüzlerce kullanıcının güvenini kazanmış durumda.

Artı Çözüm Tesisat, yalnızca arızalara müdahale eden bir firma değil, aynı zamanda önleyici bakım ve periyodik kontrol hizmetleriyle tesisat sistemlerinin ömrünü uzatmayı da hedefliyor. 7/24 aktif hizmet veren çağrı hattı sayesinde, acil durumlarda anında ulaşılabiliyor.

Adres: Beylikbağı Mahallesi, 312. Sokak No:24, 41700 Gebze / Kocaeli

