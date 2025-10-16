GENEL:
Güney Kore Ulsan’da Türk ezgileri yükselecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Güney Kore’nin Ulsan şehrinde düzenlenecek Sanayi Festivali’nin açılışında sahne alarak hem ilimizi hem de ülkemizi temsil edecek. Ulsan Belediyesi’nin daveti üzerine yola çıkan Mehter Takımı bölgeye ulaştı, festival için hazırlıklarını tamamladı.

16 Ekim 2025 Perşembe 09:52

 HEM KOCAELİ’Yİ HEM ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adını sadece ülkemizde değil, dünyaya da duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Mehter Takımı, Güney Kore Ulsan Belediyesi’nin daveti üzerine bölgede düzenlenecek Sanayi Festivali’ne katılmak üzere yola çıktı. Mehter Takımı, uzun süren yolculuğun ardından Ulsan şehrine ulaştı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Mehter Takımı, hem Kocaeli’yi hem de Türkiye’yi festivalde en iyi şekilde temsil edecek.

 

SON PROVALARI YAPILDI, FESTİVAL BEKLENİYOR

Müzik aletleri, özel kıyafetleri ve tüm ekipmanları ile bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, 16 Ekim Perşembe günü (yarın), Türkiye saati ile 12.00’de, Güney Kore saati ile 18.00’de, Ulsan Sanayi Festivali’nin açılış programında sahne alacak. Taehwagang Ulusal Parkı’nda düzenlenecek festival öncesinde provalarını tamamlayan Mehter Takımı, repertuarındaki birçok marşı seslendirecek. Büyükşehir Mehter Takımı’na Güney Koreli vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

 

HYUNDAİ SANAYİ BÖLGESİ VE DEAWANGAM PARKI’NA ZİYARET

Bir yandan festivale hazırlanan bir yandan da ev sahibi Ulsan Belediyesi tarafından düzenlenen şehir gezilerine katılan Mehter Takımı ilk olarak şehrimizde de fabrikası bulunan Hyundai Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Hyundai firmasının yetkilileri tarafından karşılanan ekibe, merkez binadaki toplantı salonunda firma hakkında bilgilendirici film izlettirildi. Daha sonra Hyundai markasının başlangıcını, büyümesini ve bir dünya devi olma serüvenini kronolojik sıraya göre maket ve görsellerle ele alan müze gezdirildi. Sonrasında ise şehir manzaralı Daewangam Parkı’na giden Büyükşehir Mehter Takımı burada rehber eşliğinde bölge hakkında bilgi aldı.

(Erkan ERENLER)

