İRAN'DA HORASAN DİYARI VE İMAMI GAZALİ TÜRBESİ CANLI YAYINDA

İRAN'DA BELGESEL TADINDA HORASAN MEDENİYETİ GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

24 Ocak 2026 Cumartesi 10:16

 https://www.facebook.com/share/v/17TZLs26fs/?mibextid=wwXIfr
     HORASAN MEDENİYETİ VE İRAN KİTABIMIZ KİTAP YURDU DEVRİ ALEM  YAYINLARINDA

İran’ın başkenti Tahran, Rey, Kum, Kaşan, İsfahan, Şiraz, Meşhed, Tus, Nişabur ve Şahrud şehirlerini adım adım gezerek belgesel görüntüler çekip tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

Devr-i Alem farkı ile sizleri İran’a götürüyoruz.


İRANDA ÇEKTİĞİMİZ  MEŞHED  İMAM RIZA TÜRBESİ 


TGRT DE  İRAN  ŞİRAZ EYALETİNDE TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ    BELGESELİMİZ   YAYINLANIYOR 




İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz  devri alem belgesel Tv programımız Her gün bir çok  tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor 
An itibari ile   22 OCAK 2026 bu gün  2014  tarihinde  çektiğimiz. İRAN DA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ   VE   HORASAN TARİHİ   BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR 


  DEVRİ ALEM  BELGESEL PROGRAMIMIZ TGRT BELGESEL TV DE 13 YILDIR  YAYINLANIYOR 

13 yıldır Her gün TGRT belgesel  tv de  sabah  08 öğleyin 13. ve gece 03 de yayınlanan  devri alem  belgeselin programlarımızı  internet den izleyebilir  kitaplarımızı www.ismailkahraman.net den indirip  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle  paylaşabilirsiniz

  DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMLARIMIZ


İKTAV BELGESEL YAYINCILIK BELGESELLERİMİZ


  KİTAP YURDU DEVRİ ALEM YAYINLARI
İRAN KİTABIMIZ


YAZDIĞIMIZ TÜM KİTAPLARIMIZ

