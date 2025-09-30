banner1192
İzmit Körfezi, Maldivler’e benzemeye başlamış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği çalışmalarını inceleyen Sevilay Tuncer, gelinen noktadan övgüyle bahsetti: “İzmit Körfezi, çamurdan temizlendikçe Maldivler’e benzemeye başlamış.”

30 Eylül 2025 Salı 09:37

 BAŞKAN BÜYÜKAKIN BİLGİ VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, 111. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ne katılmak üzere Kocaeli’ye geldi. Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü çevre ve şehircilik projelerini inceledi. Sevilay Tuncer’in ilk durağı, Avrupa’nın en büyük çevre projesinin hayata geçirildiği İzmit Körfezi oldu. İnceleme gezisi öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, projenin geldiği son aşama hakkında Sevilay Tuncer’i bilgilendirdi. Ardından da çamurların biriktirildiği depolama alanına geçildi.

 

TUNCER: ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA

Burada bir açıklama yapan ve İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin çok kıymetli bir proje olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir çalışmaya imza attığını ifade etti. Sevilay Tuncer, “Sadece İzmit Körfezi değil, Marmara Denizi’nin tüm çamuru burada birikmiş durumda. 3.8 milyon metreküplük bir çamurdan söz ediyoruz. Bugün gelinen noktada 1.6 milyon metreküplük bir çamur, İzmit Körfezi’nden çıkarıldı. Burada her gün yoğun bir çalışma var.

 

KOCAELİ HALKI FARKI GÖRECEK

Temizlenmiş yerlerin şimdiki hali ile eski fotoğraflarını gördükçe, İzmit Körfezi’nin Maldivler’e benzemeye başladığı da net bir şekilde fark ediliyor. Ekipler çok değerli bir çalışma yürütüyor. Bunun için de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığımıza teşekkür ediyorum. Eminim Kocaeli halkımız da bundan memnun kalacaktır. Çünkü İzmit Körfezi’nde gözle görülür bir değişim yaşanıyor” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

