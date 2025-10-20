GENEL:
İzmit Körfezi’nde pembe flamingoların dansı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile İzmit Körfezi her geçen gün maviye dönerken, Başkan Büyükakın’ın paylaştığı, flamingoların göç mevsiminde oluşturduğu görüntüler bir kez daha görenleri mest etti.

20 Ekim 2025 Pazartesi 14:03

 KÖRFEZ ARTIK NEFES ALIYOR

İzmit Körfezi, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kuş gözlem alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de İzmit Körfezi’nin balıklar ve kuşlar için yaşam alanı olması adına önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar son dönemde meyvelerini vermeye de başladı. Balık popülasyonu artarken, Körfez’in üstündeki yaşam da renklendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın paylaştığı görüntüler, İzmit Körfezi’ndeki yaşamın ne kadar renklendiğini gösteriyor.

 

BÜYÜKAKIN: DOĞAYI KORUMAYA DEVAM

Flamingoların İzmit Körfezi’ndeki büyüleyici görüntülerini paylaşan Başkan Büyükakın, “Göç rotaları üzerinde yer alan İzmit Körfezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoları ağırlıyor. Körfezdeki sulak alanlar, zengin besin yapısı ve sakin ekosistemiyle bu zarif kuşlar için önemli bir konaklama ve beslenme noktası haline geldi. Gün doğumunda ve gün batımında suya düşen pembe yansımalar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için eşsiz kareler oluşturuyor. Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmit Körfezi, sadece bir ulaşım ve sanayi havzası değil; aynı zamanda Türkiye’nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Doğayı korudukça, bu zarif misafirler yeniden şehrimizi ziyaret edecek” notunu düştü.

