Kadın Kooperatifleri, 8 konu başlığında toplanıyor

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan “Kocaeli Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” 8 konu başlığında bir araya geliyor. 4 Kasım Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek çalıştay öncesi paydaşlar toplantıda bir araya geldi.

KADIN KOOPERATİFLERİ ÇALIŞTAYI 4 KASIM’DA

Kadın girişimciliğini desteklemek, kooperatifler arası iş birliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir üretim modelleri oluşturmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde önemli bir çalıştay gerçekleştirilecek. Kocaeli’de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini bir araya getirecek “Kocaeli Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” 4 Kasım Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Çalıştay için hazırlıklar sürerken, paydaş odak toplantısı Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapıldı.

PAYDAŞ ODAK TOPLANTISI YAPILDI

Maide Restoran’da gerçekleştirilen programa; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Proje Danışmanı Hakan Hekimhanlı, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, KOÜ Teknopark Müdürü Erçin Dinçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Tuğba Yılmaz, Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube Müdürü Ayhan Varol, Veri Analizi ve İş Geliştirme Şube Müdürü Menekşe Sözen, kooperatif temsilcileri katıldı.

“GERÇEK KALKINMA, KADINLARIN ÜRETİMİYLE MÜMKÜNDÜR”

Çalıştayın önemine dikkat çeken Malkoç, kadınların üretim ve iş hayatındaki rolünün güçlenmesinin toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Kocaeli’nin sanayi kenti kimliğine dikkat çeken Malkoç, “Kocaeli, güçlü sanayi altyapısıyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri. Ancak biz biliyoruz ki, gerçek kalkınma sadece sanayi üretimiyle değil, aynı zamanda kadınların üretim süreçlerine aktif katılımıyla mümkündür. Kadınlarımızın üretim gücüyle bu dinamizme katkı sunmaları, kentimizin ekonomik ve sosyal yapısına, el emeği, yaratıcılığı ve girişimciliği ise şehre farklı bir değer katıyor. Kadının olmadığı bir iş hayatı düşünülemez. Kadın kooperatiflerinin, kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmaları ve dayanışma kültürünü güçlendirmeleri açısından büyük bir önem taşıyor” dedi.

KADINLARIN ÜRETİM HİKÂYELERİ

Toplantıda programın akışı, oturum başlıkları ve kadın kooperatiflerinin sunum içerikleri ele alındı. Kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve yerel kalkınmada kadınların rolünün güçlendirilmesinin hedeflendiği çalıştayda uzman konuşmacılar ve başarılı iş kadınları deneyimlerini paylaşacak. Tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak; geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örneklerinin konuşulacağı çalıştay kapsamında sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerilerinin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı 8 ayrı konu başlığı işlenecek.

8 KONU BAŞLIĞI

Kocaeli Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’nın, kentin kadın girişimciliği ekosistemine önemli katkılar sağlaması beklenirken, üretim kapasitelerinin artırılması, mali dayanıklılığın güçlendirilmesi, üye katılımının teşviki ve toplumsal etkinin genişletilmesi gibi stratejik konularda çalıştayda ele alınacak. Ayrıca satış ve dağıtım modelleri, eğitim programları, çevre dostu üretim yaklaşımları ve fon kaynaklarına erişim gibi kritik başlıklar da değerlendirilecek. Çalıştay’ın en temel hedefi, kadın emeğinin yerel kalkınmadaki rolünü güçlendirmek ve Kocaeli’nin üretim gücüne katkı sağlamak.



(Ömer İLGEÇ)