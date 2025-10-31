Kartepe zirve yolunda hazırlıklar tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Oteli ve Kuzuyayla’ya ulaşımı sağlayan 14 kilometrelik zirve yolunda kış öncesi kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonunda bölgeye güvenli ve konforlu ulaşım ağı sağlandı.

14 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH YENİLENDİ

Kocaeli’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartepe zirvesi, yaklaşan kış sezonu öncesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hazır hale getirildi. Kartepe Oteli ve Kuzuyayla’ya ulaşımı sağlayan 14 kilometrelik zirve yolunda asfalt bakım ve onarım çalışmaları, yol kenarı ve V kanal temizlikleri, trafik işaret ve levhalarının yenilenmesi gibi işlemler eş zamanlı olarak yürütüldü.

KIŞ TURİZMİNE HAZIRLIK TAMAMLANDI

Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri, yoğun kar yağışının yaşandığı dönemlerde sürücü güvenliğini artırmak için kayma riskini azaltıcı önlemler de aldı. Yapılan bu çalışmalarla hem ziyaretçilerin güvenli ulaşımı sağlandı hem de bölge turizminin kesintisiz devam etmesi hedeflendi.

DÖRT MEVSİM CAZİBE MERKEZİ

Yalnızca kış turizmiyle değil, dört mevsim boyunca doğa ve spor turizmiyle de dikkat çeken Kartepe zirvesi, yapılan bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla kış sezonuna tamamen hazır hale getirildi.



(Erkan ERENLER)