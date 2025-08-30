Kılavuz Kariyer öğrencilerine mehtap turu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kılavuz Kariyer Programı” ile gençleri hem bugünün hem de yarının iş dünyasına donanımlı bir şekilde hazırlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, öğrencilere yönelik Körfez’in eşsiz atmosferinde keyif dolu bir mehtap turu gerçekleştirdi.

GENÇLERE ONLİNE STAJ İMKÂNI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Üretken Akademi iş birliğiyle yürütülen “Kılavuz Kariyer Programı” geleceğini inşa etmek, yetkinliklerini geliştirmek ve fark yaratmak isteyen gençlere büyük bir fırsat sunuyor. Kocaeli’de hayallerine ulaşmak isteyen 16-29 yaş arasındaki tüm gençlere, lise ve üniversite öğrencilerine, yeni mezunlar ve iş arayanlara tam anlamıyla bir yol haritası oluşturan “Kılavuz Kariyer Programı” ulusal ve uluslararası şirketlerde 3 ay boyunca online staj imkanı sağlıyor. Böylece gençler iş hayatında sosyal, dijital ve profesyonel yetkinliklerini çok yönlü olarak geliştiriyor.

AY IŞIĞINDA UNUTULMAZ BİR YOLCULUK

Bin 390 başvuru arasından seçilen 500 gencin katılımıyla açılışı Halkevi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kılavuz Kariyer Programı” gençleri hem bugünün hem de yarının iş dünyasına donanımlı bir şekilde hazırlıyor. Kılavuz Kariyer, gençlere geleceğe daha güçlü adımlar atmaları için destek verirken, sosyal ve kültürel yaşamlarında da onların yanında oluyor. Kariyer yolculuğunda ilk adımı “Kılavuz Kariyer Programı” ile birlikte atan öğrenciler, sosyal ve kültürel etkinliklerde de birlikte olmaya devam ediyor. Körfez’in eşsiz atmosferinde keyif dolu bir mehtap turu yapan Kılavuz Kariyer öğrencileri günbatımına karşı güzel bir gün geçirdi. Yaklaşık 3 saat süren serüvende günü batırıp mehtabı karşılayan öğrenciler hoşça vakit geçirdi.



(Ömer İLGEÇ)