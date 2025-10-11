GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kılavuz Kitap Köyü, fuara renk katıyor

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı zengin etkinlik programıyla katılımcılara kültürel, edebi ve eğlenceli deneyimler sunuyor. Bu kapsamda Kılavuz Kitap Köyü’nde kitaplardan sahne gösterilerine, söyleşilerden atölye buluşmalarına kadar pek çok etkinlik yapılıyor.

Kılavuz Kitap Köyü, fuara renk katıyor

11 Ekim 2025 Cumartesi 09:41

 FARKLI ETKİNLİKLER FUARA ZENGİNLİK KATIYOR

“Anadolu Mayası” temasıyla 4 Ekim Cumartesi günü kitapseverlere kapılarını açarak kente edebiyat ve kültür şöleni yaşatan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretçi rekoru kırıyor. Kültür, sanat ve edebiyatın buluştuğu Kitap Fuarı’nda yazar söyleşileri, özel oturumlar, imza günleri, eğlenceli yarışmalar, renkli atölyeler ve sahne etkinlikleri organizasyona zenginlik katıyor.

 

KILAVUZ KİTAP KÖYÜ’NDE EŞSİZ ATMOSFER

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı zengin etkinlik programıyla katılımcılara kültürel, edebi ve eğlenceli deneyimler sunuyor. Anadolu’nun ezgileri, keyifli söyleşiler, çeşitli sahne etkinlikleri, masal dinletileri, ödüllü bilgi yarışmaları ve kitaplarla dolu Kılavuz Kitap Köyü’nde çocuklar ve gençler; atölyelerde üretmenin, söyleşilerde öğrenmenin, etkinliklerde paylaşmanın keyfini birlikte yaşıyor. Bilginin, kültürün ve paylaşmanın buluştuğu bu güzel atmosfer, çocuklar için öğrenme ve keşif dolu etkinlikler, yetişkinler için kültür ve sanatla buluşma noktası haline geldi.

 

ATÖLYELER, YARIŞMALAR VE SAHNE COŞKUSU
Kılavuz Gençlik birimleri alanda Kolaj Oluşturma, Kilim Dokuma, Etamin Kitap Ayracı, Kupa, Çanta, Topaç, Bez Kese, Seramik Bardak Altlığı Boyama Atölyeleri kurarak etkinliklere renk katıyor. Sahne etkinlikleri kapsamında Emirhan Dünya, Kuklalı Meddah ve Doğaçlama Tiyatro Atölyesi; Onur Konca, Hacivat ve Karagöz oyunu; Orhan Üstündağ ve İsrafil Üstündağ, Aşık Atışması; Bahadır Gökçek, Evet-Hayır ve Teklemeden Tekerleme Oyunu; Çağatay Aras ve Suphi Aras, Anadolu Ezgileri ile misafirlerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Öte yandan Kılavuz Gençlik Merkezleri tarafından alanda gerçekleştirilen interaktif bilgi yarışması Kahoot’a katılanlar bilgilerini yarıştırarak eğlenceli anlar yaşıyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Teknik direktör Selçuk İnan, Kitap Fuarı’nda bol bol imza dağıttı Teknik direktör Selçuk İnan, Kitap Fuarı’nda...
Yazar Basılı, Kitap Fuarı’nda çocukları eğlendirdi Yazar Basılı, Kitap Fuarı’nda çocukları eğlendirdi
Nedim Şener, Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolünü anlattı Nedim Şener, Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolünü...
Stadyum tramvay hattı açıldı, sırada Kartepe var Stadyum tramvay hattı açıldı, sırada Kartepe...
Açelya Akkoyun, kadın olmanın gücünü anlattı Açelya Akkoyun, kadın olmanın gücünü anlattı
“Kitapların Perisi” yapay zekaya karşı uyardı “Kitapların Perisi” yapay zekaya karşı uyardı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Teknik direktör Selçuk İnan, Kitap Fuarı’nda...
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Takım Kaptanı Gökhan Değirmenci ve Malili futbolcu Massadio...

Haberi Oku