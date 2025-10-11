Kılavuz Kitap Köyü, fuara renk katıyor

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı zengin etkinlik programıyla katılımcılara kültürel, edebi ve eğlenceli deneyimler sunuyor. Bu kapsamda Kılavuz Kitap Köyü’nde kitaplardan sahne gösterilerine, söyleşilerden atölye buluşmalarına kadar pek çok etkinlik yapılıyor.

FARKLI ETKİNLİKLER FUARA ZENGİNLİK KATIYOR

“Anadolu Mayası” temasıyla 4 Ekim Cumartesi günü kitapseverlere kapılarını açarak kente edebiyat ve kültür şöleni yaşatan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretçi rekoru kırıyor. Kültür, sanat ve edebiyatın buluştuğu Kitap Fuarı’nda yazar söyleşileri, özel oturumlar, imza günleri, eğlenceli yarışmalar, renkli atölyeler ve sahne etkinlikleri organizasyona zenginlik katıyor.

KILAVUZ KİTAP KÖYÜ’NDE EŞSİZ ATMOSFER

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı zengin etkinlik programıyla katılımcılara kültürel, edebi ve eğlenceli deneyimler sunuyor. Anadolu’nun ezgileri, keyifli söyleşiler, çeşitli sahne etkinlikleri, masal dinletileri, ödüllü bilgi yarışmaları ve kitaplarla dolu Kılavuz Kitap Köyü’nde çocuklar ve gençler; atölyelerde üretmenin, söyleşilerde öğrenmenin, etkinliklerde paylaşmanın keyfini birlikte yaşıyor. Bilginin, kültürün ve paylaşmanın buluştuğu bu güzel atmosfer, çocuklar için öğrenme ve keşif dolu etkinlikler, yetişkinler için kültür ve sanatla buluşma noktası haline geldi.

ATÖLYELER, YARIŞMALAR VE SAHNE COŞKUSU

Kılavuz Gençlik birimleri alanda Kolaj Oluşturma, Kilim Dokuma, Etamin Kitap Ayracı, Kupa, Çanta, Topaç, Bez Kese, Seramik Bardak Altlığı Boyama Atölyeleri kurarak etkinliklere renk katıyor. Sahne etkinlikleri kapsamında Emirhan Dünya, Kuklalı Meddah ve Doğaçlama Tiyatro Atölyesi; Onur Konca, Hacivat ve Karagöz oyunu; Orhan Üstündağ ve İsrafil Üstündağ, Aşık Atışması; Bahadır Gökçek, Evet-Hayır ve Teklemeden Tekerleme Oyunu; Çağatay Aras ve Suphi Aras, Anadolu Ezgileri ile misafirlerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Öte yandan Kılavuz Gençlik Merkezleri tarafından alanda gerçekleştirilen interaktif bilgi yarışması Kahoot’a katılanlar bilgilerini yarıştırarak eğlenceli anlar yaşıyor.



(Ömer İLGEÇ)