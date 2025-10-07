GENEL:
Kitap Fuarı’nda “Bir Fikrim Var” panosu vicdanların sesi oldu

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yoğun ilgiyle karşılaşan “Bir Fikrim Var” panosu, ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade ettiği anlamlı bir alan haline geldi. Fuar salonunun bir köşesinde yer alan bu renkli pano, gün boyunca elden ele dolaşan post-it kâğıtlarıyla dolup taştı.

07 Ekim 2025 Salı 09:43

 FUARDA KALPLER FİLİSTİN İÇİN ATIYOR

Etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahafları ile 7’den 70’e tüm kitap tutkunlarını kucaklayan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, anlamlı görüntülere de sahne oluyor. Fuarın gerçekleştiği Kongre Merkezi’nin bir köşesinde yer alan “Bir Fikrim Var” panosu, ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade ettiği anlamlı bir alan haline geldi. Ziyaretçiler, fikirleriyle umut ve barış dolu bir geleceğin özlemini dile getirdi. Yüzlerce farklı el yazısıyla yazılmış fikir, bir araya gelerek adeta insanlığın ortak vicdanını yansıtan bir tablo oluşturdu. Ancak tüm bu notlar arasında en çok tekrar eden cümle, fuar alanında yankılanan ortak bir çağrı gibiydi. “Filistin’e özgürlük” sözleri, ziyaretçilerin yüreklerinden yükselen bir vicdan çığlığına dönüştü.

 

KOCAELİ’DEN DÜNYAYA VİCDAN MESAJI
Ziyaretçilerin kaleminden çıkan her satır, barış, adalet ve insanlık onuru çağrısına dönüştü. “Bir Fikrim Var” panosu, sadece fikirlerin değil, insanlığın ortak vicdanının da yankılandığı bir alan haline geldi. Kimi çocuk el yazısıyla “Savaşsız bir dünya istiyorum” derken, kimi yetişkin “Filistin’e özgürlük” cümlesini yazıp panoya iliştirdi. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yükselen bu anlamlı mesajlar, okumanın ötesinde, düşünmenin ve sorumluluk almanın da önemini bir kez daha hatırlattı.

(Erkan ERENLER)

