Kitap Fuarı’nda çocukların çizgi roman sevgisi Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda çizgi romanların bulunduğu stant, fuarın en kalabalık noktalarından biri haline geldi. Sevilen süper kahramanları görmek ve en çok merak ettikleri çizgi roman serilerini almak isteyen çocuklar, adeta standa akın etti.

12 Ekim 2025 Pazar 11:04