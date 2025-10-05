banner1192
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kitap Fuarı’nın ilk özel oturumu Ökten ile gerçekleşiyor

15 yaşına basan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” temasıyla kapılarını açtı. Kitapseverler, 515 yayınevinin yer aldığı fuarda, Türkiye’nin en önemli yazarları ile buluşma imkânı buluyor. Prof. Dr. Sadettin Ökten’in katılacağı “Ortak Medeniyetin İzinde” başlıklı özel oturum, 5 Ekim Pazar (yarın) günü saat 13.00’te Akçakoca Salonu’nda kitapseverlerle buluşacak.

Kitap Fuarı'nın ilk özel oturumu Ökten ile gerçekleşiyor

05 Ekim 2025 Pazar 09:54

 FUAR KAPILARINI YOĞUN İLGİYLE AÇTI

Türkiye’nin en çok ziyaretçi ağırlayan kitap fuarı olma özelliğine sahip Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl da kitapseverlerle buluştu. Saat 10.30 itibarıyla kapılarını açan fuar, yoğun ilgiyle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuar, bu yıl “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” temasıyla gerçekleştiriliyor. Birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza günlerine ev sahipliği yapan organizasyon, kültür ve edebiyat dünyasının önemli buluşma noktalarından biri oluyor.

 

İLK ÖZEL OTURUM SADETTİN ÖKTEN İLE

Fuarın ilk özel oturumu ise yarın 5 Ekim Pazar (yarın) günü yapılacak. Serdar Tuncer moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturum, Türkiye'nin şehircilik, kültür ve medeniyet alanında önde gelen düşünürlerinden biri olan Prof. Dr. Sadettin Ökten’in katılımıyla gerçekleşecek. Geçen yıl ki Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan Ökten’in katılacağı “Ortak Medeniyetin İzinde” başlıklı oturumu saat 13.00’te Akçakoca Salonu’nda kitapseverlerle buluşacak.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yazar Ayçil’den okuyucularına “açık” tavsiye Yazar Ayçil’den okuyucularına “açık” tavsiye
“Şeytanın Sor Dedikleri” kitabının yazarı Said Şaşmaz “Şeytanın Sor Dedikleri” kitabının yazarı...
Minikler, Hayvanları Koruma Günü’nde atlarla buluştu Minikler, Hayvanları Koruma Günü’nde atlarla...
Başkan Büyükakın fuarı gezdi kitap severler ile sohbet etti Başkan Büyükakın fuarı gezdi kitap severler ile...
Kitap Fuarı’nın onur konuğu Kemal Sayar, söyleşisinde konuştu Kitap Fuarı’nın onur konuğu Kemal Sayar, söyleşisinde...
Tramvaylar Kitap Fuarı’na özel giydirildi Tramvaylar Kitap Fuarı’na özel giydirildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yazar Ayçil’den okuyucularına “açık”...
Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Açık yapıt ve okurun yazarlaşması” konusuyla katılımcılarını bir araya...

Haberi Oku