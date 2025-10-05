Kitap Fuarı’nın ilk özel oturumu Ökten ile gerçekleşiyor

15 yaşına basan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” temasıyla kapılarını açtı. Kitapseverler, 515 yayınevinin yer aldığı fuarda, Türkiye’nin en önemli yazarları ile buluşma imkânı buluyor. Prof. Dr. Sadettin Ökten’in katılacağı “Ortak Medeniyetin İzinde” başlıklı özel oturum, 5 Ekim Pazar (yarın) günü saat 13.00’te Akçakoca Salonu’nda kitapseverlerle buluşacak.

FUAR KAPILARINI YOĞUN İLGİYLE AÇTI

Türkiye’nin en çok ziyaretçi ağırlayan kitap fuarı olma özelliğine sahip Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl da kitapseverlerle buluştu. Saat 10.30 itibarıyla kapılarını açan fuar, yoğun ilgiyle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuar, bu yıl “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” temasıyla gerçekleştiriliyor. Birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza günlerine ev sahipliği yapan organizasyon, kültür ve edebiyat dünyasının önemli buluşma noktalarından biri oluyor.

İLK ÖZEL OTURUM SADETTİN ÖKTEN İLE

Fuarın ilk özel oturumu ise yarın 5 Ekim Pazar (yarın) günü yapılacak. Serdar Tuncer moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturum, Türkiye'nin şehircilik, kültür ve medeniyet alanında önde gelen düşünürlerinden biri olan Prof. Dr. Sadettin Ökten’in katılımıyla gerçekleşecek. Geçen yıl ki Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan Ökten’in katılacağı “Ortak Medeniyetin İzinde” başlıklı oturumu saat 13.00’te Akçakoca Salonu’nda kitapseverlerle buluşacak.



(Emre KAHRAMAN)