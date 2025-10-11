“Kitapların Perisi” yapay zekaya karşı uyardı

“SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ YADSINAMAZ”

Kitap kurtları ve yayınevlerini 15. kez bir araya getiren Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Resul Orman’ın moderatörlüğünde okuyucuyla buluşan Evin Hasançebioğlu, sosyal medyanın kitaplar üzerindeki etkisini anlatarak “Sosyal medyanın hayatımızdaki etkisi artık yadsınamaz. Okuduğum kitabı unutmamak için bu yol açıktım. Yazarlar ve yayınevleri ile çalışıyorum. Şu an hayal edemediğim bir yerdeyim” dedi.

“HERKESİN DOĞRU KİTABI FARKLIDIR”

Okuyucuların sorularını yanıtlayan Hasançebioğlu, “Bence doğru kitap kavramı yok. Kimin neyi eksikse ve o eksikliği için bir kitap almışsa o kitap, onu tamamlar. Çok okumazsak nitelikli okumaya da varamayız. Kötü kitap okuyacağız ki iyi kitap kavramına ulaşalım. Gördüğümüz ama hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir kitabı güvendiğimiz biri okumuşsa bu çok önemlidir” diye konuştu.

“SESLİ KİTAPLA HİKAYENİN İÇİNDE HİSSEDİYORUM”

Yoğun iş temposundan dolayı kitap okuyamayanlara tavsiyelerde bulunan Hasançebioğlu: “Yemek yerken, bulaşık yerken kitap okumadığımı fark ettim. Buna bir çözüm bulmam gerektiğini fark ettim ve sesli kitabı keşfettim. Seslendiren kişinin anlatımıyla kendimi kitabın içinde hissediyorum. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Tabi her kitap sesli dinlenmemeli. Ben kurgusal romanlar, hikaye ve tiyatro dinliyorum” diye konuştu.

“YAPAY ZEKANIN KİTABI AYIRT EDİLEMİYOR”

Yapay zekanın sektöre girişi ve tehlikesi noktasına da vurgu yapan Hasançebioğlu, “Yapay zekanın yazdığı kitabı maalesef anlayamayız. Ben denedim, yapay zekaya bir konu verdim ve o kadar iyi yazdı ki insan mı yazdı bilgisayar mı yazdı ayırt edilemiyor. Ciddi manada güzel yazıyor. Bu yüzden yapay zeka ile yazılan kitaplarla ilgili bir komisyon kurulması ve bu alanın mutlaka takip edilmesi gerekiyor” diyerek söyleşiye katılan okuyucularına teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)