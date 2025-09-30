banner1192
KO-MEK’le etkili sosyal medya kullanımını öğrendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), kentin önemli kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere duyarsız kalmıyor. Bu kapsamda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin talebi üzerine basın mensuplarına yönelik özel bir eğitim programı düzenlendi.

30 Eylül 2025 Salı 10:49

 BASIN ÇALIŞANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKI

Gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan eğitim, “Etkili Sosyal Medya Kullanımı” başlığı altında gerçekleştirildi. KO-MEK Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Hanife Bozkurt Batman tarafından verilen eğitimde, dijital çağın en önemli iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru, güvenilir ve profesyonel kullanımına ilişkin püf noktaları anlatıldı.

 

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Eğitime Kocaeli’de görev yapan basın çalışanları katıldı. Programda sosyal medyanın habercilikteki yeri, içerik üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, etkileşimi artırmaya yönelik yöntemler, algoritma işleyişi ve güvenlik konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, kurum kimliğini sosyal medya üzerinden doğru yansıtabilmenin yolları konusunda da bilgi edindi.

 

GAZETECİLER İLGİYLE TAKİP ETTİ

KO-MEK’in düzenlediği eğitim, basın mensupları tarafından ilgiyle takip edildi. Gazetecilere yönelik verilen bu eğitimlerin, sürekli değişen dijital platformlara uyum sağlama ve okurla daha etkili iletişim kurma noktasında büyük fayda sağlaması hedefleniyor.

 

KO-MEK’TEN KURUMLARA ÖZEL EĞİTİMLER

KO-MEK, sadece bireysel başvurulara değil, kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere de özel eğitim programları düzenleyerek cevap veriyor. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle hayata geçirilen bu program, mesleki gelişim açısından önemli bir örnek olarak öne çıktı.

(Ömer İLGEÇ)

