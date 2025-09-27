GENEL:
KO-MEK’ten moda ve istihdama güçlü destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), tekstil ve moda sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda açılan “Giyim Üretim Teknolojileri Kursları” kursiyerlere kalıp hazırlamadan dikişe, model tasarımından üretim tekniklerine kadar geniş bir eğitim sunarak onları sektöre hazır hale getiriyor.

27 Eylül 2025 Cumartesi 09:44

 TEKSTİL SEKTÖRÜNE KALİFİYE ELEMAN

Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim, nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. KO-MEK’te verilen eğitimler sayesinde kursiyerler, konfeksiyon atölyelerinde, moda evlerinde ve büyük tekstil firmalarında kolaylıkla iş bulabilecek bilgi ve beceriye sahip oluyor. Kurslarda yalnızca teorik bilgi aktarılmıyor, uygulamalı atölye dersleriyle kursiyerler üretim sürecinin her aşamasını deneyimliyor. Dikiş makinelerinin kullanımı, kumaş bilgisi, kesim teknikleri ve kalite kontrol uygulamalarıyla kursiyerler sektörde aranan nitelikli bireyler haline geliyor.

 

ANNE VE ÇOCUK AYNI KURSTA EĞİTİM ALIYOR

KO-MEK’in sunduğu özel imkânlardan biri de annelerin ve çocuklarının aynı merkezde eğitim alabilmesi. Anneler giyim üretim kurslarında model ve kıyafet tasarlarken, çocuklar da aynı kursta açılan çocuk oyun odalarında müfredata bağlı olarak hem eğlenerek hem de öğrenerek zaman geçiriyor. Böylece hem anneler meslek öğreniyor hem de çocuklar sosyal beceriler kazanıyor.

 

KADINLARA EKONOMİK ÖZGÜRLÜK

“Giyim Üretim Teknolojileri Kursları” özellikle kadınlar için önemli bir istihdam kapısı açıyor. Kursiyer kadınlar, aldıkları eğitimle tekstil sektöründe iş bulabiliyor ya da evlerinde kendi dikim atölyelerini kurarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

 

KATMA DEĞER VE MODA KÜLTÜRÜ

KO-MEK’in bu kursları Kocaeli’nin istihdamına katkı sunarken aynı zamanda moda kültürünü de zenginleştiriyor. Kursiyerler kendi tasarımlarını hayata geçirerek sadece üretimle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda yaratıcılıklarını da ortaya koyuyor. “KO-MEK Giyim Üretim Teknolojileri Kursları’na” kayıt yaptırmak isteyenler, online başvurularını www.komek.org adresinden yapabilir.

(Ömer İLGEÇ)

