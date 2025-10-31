GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOBİS ile 179 bin vatandaş yazın tadını çıkardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), uygun fiyatlı ve yaygın bisiklet hizmetiyle Kocaeli’de yaz sezonunda 179 binden fazla kullanıcıya ulaşarak, doğayla iç içe sağlıklı ve keyifli sosyal hareketlilik imkânı sundu.

KOBİS ile 179 bin vatandaş yazın tadını çıkardı

31 Ekim 2025 Cuma 11:20

 KOBİS YAZ SEZONUNA DAMGA VURDU

Çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) ile bu yaz sezonunda da vatandaşlara sadece bir ulaşım hizmeti değil yaşam kalitesini arttıran bir sosyal hareketlilik aracı sundu. Bu kapsamda Kocaeli’de bir yaşam biçimi haline gelen KOBİS, yaz sezonunda yoğun ilgi görerek 179 bin 483 vatandaş tarafından tercih edildi.

 

179 BİN KULLANICI İLE 14 MİLYON DAKİKA

Türkiye genelinde en uygun fiyatlı kiralama ücreti ile 2014 yılından bu yana hizmet veren KOBİS, Kocaeli’nin 12 ilçesinde 84 lokasyonda aktif olarak 710 bisikleti ile hizmet veriyor. Kocaeli’nin sahil şeritleri, yürüyüş yolları ve park alanlarında bisikletle gezinti yapmak isteyen 179 bin 483 vatandaş; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dört aylık dönemde toplam 14.575.111 dakika bisiklet sürerek KOBİS ile hem ulaşım ihtiyaçlarını karşıladı hem de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

 

AÇIK HAVADA ERİŞİLEBİLİR KALİTELİ ZAMAN

KOBİS, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefinin yanında açık havada erişilebilir bir kaliteli zaman imkânı sunuyor. Ayrıca KOBİS mobil uygulaması ile kullanıcılar, kolayca üye olup harita üzerinden en yakın istasyonları ve müsait bisikletleri görebiliyor. QR kod ile hızlı kiralama imkânı sunan uygulama, KOBİS’i daha pratik ve erişilebilir hale getiriyor.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir İtfaiyesi’ne uluslararası alanda önemli görev; Kocaeli İtfaiyesi, Bangladeş’te kritik rol üstlendi Büyükşehir İtfaiyesi’ne uluslararası alanda...
BELGESEL TADINDA ESKİHİSAR DA TARİH YOLCULUĞU BELGESEL TADINDA ESKİHİSAR DA TARİH YOLCULUĞU
İmar toplantısında teknik detaylar görüşüldü İmar toplantısında teknik detaylar görüşüldü
Aile kavramına Kur’an penceresinden bakış Aile kavramına Kur’an penceresinden bakış
Başiskele Cumhuriyet Caddesi’nde üstyapı atağı Başiskele Cumhuriyet Caddesi’nde üstyapı atağı
Afiş Baskı: Etkili Tanıtımın En Görsel Yolu Afiş Baskı: Etkili Tanıtımın En Görsel Yolu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir İtfaiyesi’ne uluslararası alanda...
Kocaeli İtfaiyesi, Bangladeş’teki havalimanı yangınının teknik incelemelerinde kritik rol oynadı. Uluslararası...

Haberi Oku