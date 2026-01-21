banner1230
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Tazelenme Merkezleri’nin sayısını artıracağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşları buluşmaları kapsamında Diyanet Birlik-Sen’le bir araya geldi. Gündemde son dönemde artan madde bağımlılığı ve şiddet konuları vardı. Başkan Büyükakın, Büyükşehir bünyesindeki Tazelenme Merkezleri’nin sayısını artıracaklarını kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: 'Tazelenme Merkezleri'nin sayısını artıracağız”

21 Ocak 2026 Çarşamba 15:28

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarını ve hemşehri dernekleriyle düzenli olarak bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükakın son olarak Diyanet Birlik-Sen’in düzenlediği programda din görevlileri ile bir araya geldi. Diyanet Birlik-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karadaşlı, Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal ve Emekli Öğretim Üyesi Dr. Ali Vasfi Kurt’un ev sahipliğini üstlendiği programa sendika üyesi din görevlilerinin ilgisi son derece yüksekti.

 

UYSAL VE KARADAŞLI: BÜYÜKAKIN HEP YANIMIZDA

Din görevlileri, hizmet verdikleri ibadethanelerle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi. Numan Uysal özellikle son dönemde gençler arasında artan madde bağımlılığı ve şiddet olaylarına vurgu yaparak, bu konuda yürütülecek çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Mehmet Ali Karadaşlı da, “Bu şehre en güzel şekilde hizmet veren ve taleplerimizin çözümü için her zaman bize destek sunan Başkan Tahir Büyükakın ile ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.

 

SICAK KARŞILAMAYA TEŞEKKÜR

Sıcak ve samimi muhabbetten dolayı din görevlilerine teşekkür eden Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ibadethanelerden gelen talepleri her zaman yerine getirdiklerini vurguladı. Başkan Büyükakın, madde bağımlılığı ve şiddet konularında ise şunları söyledi: “Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Sadece gençler aynı durumda değil. Her yaştan insanlar da benzer sorunlarla karşı karşıya olabiliyor. Mesela, önümüzdeki yıllarda çok sık duyacağımız, internet ve sosyal medya bağımlılığı ciddi şekilde artıyor. Dolayısıyla bunu sadece madde kullanımı ve onun getirdiği şiddet meselesi olarak değerlendirmememiz gerekiyor.

 

BAŞKAN’A ÖZEL TABLO HEDİYE ETTİ

Aslında dünya uzun bir süredir bu sorunlarla boğuşuyor. Ülkemizde ise henüz yeni başlıyor. Bu sorunların hepsi, insanın aklı ile gönlü arasındaki bağın kopmasından kaynaklanıyor. Söz konusu dengeyi sağlayamadığınız sürece bundan kurtuluş çok zor. Bu bağı yeniden kurmak için yapılması gerekenler var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz Tazelenme Merkezleri bunlardan biri. Bugüne kadar çok sayıda kardeşimizi madde bağımlılığından kurtardık. Şu an 2 merkezimiz var ve zaman içinde sayılarını artıracağız. Bu ve benzeri projelerimiz devam edecek. Bu noktada sizlere de toplumun tüm kesimlerine de büyük görevler düşüyor.” Programın sonunda Yahya Kaptan Akşemsettin Camii İmam Hatibi Muhammet Öztürk, Başkan Büyükakın’ın kara kalem portresini çizdiği bir tablo hediye etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Küçük İşler İçin En Uygun Ekipmanı Seçmenin Yolları Küçük İşler İçin En Uygun Ekipmanı Seçmenin...
İş Süreçlerinde Otomasyonun Yeni Adı: n8n Altyapıları Yaygınlaşıyor İş Süreçlerinde Otomasyonun Yeni Adı: n8n Altyapıları...
Kocaeli Karadenizliler Derneği 1. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı Kocaeli Karadenizliler Derneği 1. Kuruluş Yıl Dönümünü...
Büyükşehir, Gebze’nin kilit noktasına yeni dönel kavşak inşa ediyor; Bir neşter de Ahmet Penbegüllü Bulvarı’na Büyükşehir, Gebze’nin kilit noktasına yeni dönel...
Talha’nın iletişim yolculuğu Gonca’yla başladı Talha’nın iletişim yolculuğu Gonca’yla başladı
Büyükşehir Zabıtası hafta sonu da nöbet başındaydı; Güvenlikten sağlığa, her yerde onlar var Büyükşehir Zabıtası hafta sonu da nöbet başındaydı;...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Küçük İşler İçin En Uygun Ekipmanı Seçmenin...
Küçük ölçekli şantiye, peyzaj ve altyapı işlerinde en büyük hata “ne varsa onunla gidelim” yaklaşımıdır....

Haberi Oku