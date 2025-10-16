GENEL:
Kocaeli Büyükşehir milli maç sınavını başarıyla geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının kusursuz geçmesinde etkin rol oynadı. Bu maça özel 5 bin araçlık otopark alanını hazırlayan ve bunun yanı sıra taraftarların tramvaylarla stada ücretsiz taşınmasından bayrak dağıtımına kadar her ince detayı düşünen Büyükşehir, binlerce vatandaşın memnuniyetini kazandı.

16 Ekim 2025 Perşembe 09:46

 BÜYÜKŞEHİR MİLLİ SINAVI GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Gürcistan ile Kocaeli Stadyumu’nda oynadığı ve 4-1’lik skorla galip geldiği maçta başarılı bir sınav verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin günler öncesinden kapsamlı hazırlıkları sayesinde binlerce taraftar, rahat ve güvenli bir şekilde stadyuma ulaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin maç öncesi dağıttığı binlerce bayrak, maç boyunca taraftarların elinden biran olsun düşmezken, koreografi şöleni ise maça damgasını vurdu.

 

KOCAELİ’DE A MİLLİ TAKIMA ÖZEL KOREOGRAFİ

Kocaelispor’un taraftar grubu Hodri Meydan’ın gerçekleştirdiği koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman’ın görselleri 3 boyutlu yapıldı. Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da “Türk önde Türk ileri” yazısı yer aldı. Bu koreografi tribünlerden büyük alkış aldı.

 

BÜYÜKŞEHİR’LE DÜZENLİ VE SAĞLIKLI ULAŞIM

Kocaeli’nin ev sahipliği yaptığı milli maçta kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taraftarların karşılaşmaya güvenli, rahat ve coşkulu şekilde katılım sağlaması için çeşitli hizmetleri hayata geçirdi. Bu kapsamda Büyükşehir; ulaşım, otopark ve bayrak dağıtımı gibi alanlarda gerçekleştirdiği koordineli çalışmalarla milli organizasyonun sorunsuz şekilde tamamlanmasına katkı sundu.

 

ÜCRETSİZ OTOPARKLAR SIKIŞIKLIĞI ÖNLEDİ

Maç günü yoğunluğu ve trafik akışını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, stadyum çevresinde ücretsiz otopark alanları tahsis ederek park sorununun önüne geçti. Bu bağlamda stadyum yanındaki asfalt alana 300, Hyundai Fabrikası yakınlarına 1.500, eski havaalanı pisti bölgesine 1.800, karavan park alanına 300 ve Gürcistan taraftarları için Alikahya OSB yanında 1.110 araçlık olmak üzere toplam 5 bin araçlık park yeri düzenlendi.

 

TRAMVAY İLE 16.600 TARAFTAR ÜCRETSİZ ULAŞTIRILDI

Otoparklara araçlarını park eden vatandaşlar için ise Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ring seferleri düzenlendi. Böylece otoparkları kullanan taraftarların karşılaşmaya güvenli ve düzenli şekilde ulaşmaları sağlandı. Ayrıca saat 17.00 itibarıyla ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye başlayan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ile 16.600 taraftarın stadyuma ulaşımı konforlu bir şekilde sağlandı.

 

İLÇELERDEN STADYUMA DİREKT ULAŞIM İMKÂNI SAĞLANDI

Milli maçta takımımıza destek vermek için yollara düşen taraftarların stadyuma erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilçelerden özel hatlar da düzenlendi. Buna göre Karamürsel’den 750 KS, Gebze’den 435 KS ve 150 KS, Kartepe’den 204 KS, Kandıra’dan 801 KS, Körfez’den 150 KS ve İzmit Otogar’dan 15 KS hattı ile düzenlenen seferler aracılığıyla ilçelerden Kocaeli Stadyumu’na direkt ulaşım sağlandı.

 

MİLLİ OYUNCULARDAN KOCAELİ’NE TEŞEKKÜR

Maç öncesinde tribünlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen bayrak dağıtımı stadyuma görsel bir şölen kazandırdı. Binlerce Türk bayrağı ile tribünler kırmızı-beyaza bürünürken, Kocaelispor’un taraftar grubu Hodri Meydan’ın hazırladığı koreografi ise büyük beğeni topladı. Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzmitli Milli oyucu Merih Demiral ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem başta olmak üzere milli oyuncular tribünlerde oluşturulan görsel şov ve yoğun destekten duydukları memnuniyeti sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirerek, Kocaeli’ye teşekkür etti.

(Erkan ERENLER)

