Kocaeli Büyükşehir’den yeşil seferberlik; Kandıra Akçakese’ye 4.500 ağaçlık doğal orman

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Daha yeşil Kocaeli” için durmaksızın çalışıyor. Bu kapsamda Kandıra Akçakese Mahallesi’ndeki 60 dönümlük alanı yeşile büründürecek olan Büyükşehir, yaklaşık 4.500 adet ağaç ile bölgeyi doğal orman yapısına kavuşturacak.

Kocaeli Büyükşehir'den yeşil seferberlik; Kandıra Akçakese'ye 4.500 ağaçlık doğal orman

26 Ekim 2025 Pazar 10:41

 60 DÖNÜM ARAZİYE 4.500 AĞAÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti yeşil alan hedefiyle ağaçlarla donatıyor. Şehrin dört bir yanında ağaçlandırma seferberliğini sürdüren Büyükşehir, Kandıra’nın Akçakese Mahallesi’ndeki yaklaşık 60 dönümlük alana 4.500 adet ağaç dikecek. Ağaçlandırma çalışması, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kasım-aralık aylarında gerçekleştirilecek.

 

HAFRİYAT TOPRAĞI REHABİLİTE EDİLDİ

Ağaçlandırma ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü çalışmalarına hızla başladı. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve orman vasfını yitirmiş alanı kazı fazlası dolgu sahası olarak izne konu edip, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üst yapı çalışmalarında çıkan yaklaşık 300.000.00 metreküp hafriyat toprağını rehabilite etti. Söz konusu alan yaklaşık 4.500 adet ağaç ile doğal orman yapısına kavuşturulacak.

 

YEŞİL ALAN ORANI ARTIYOR
Yaz aylarında yanan ormanları da göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde yeşil alanları her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesi Akçakese Mahallesi sınırlarında kalan ve orman vasfını yitirmiş yaklaşık 60 dönümlük alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından orman kimliğini yeniden kazanacak.

(Ömer İLGEÇ)

