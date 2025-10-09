Kocaeli Kitap Fuarı’nın değişmeyen yüzü oldu

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda herkesin tanıdığı, güler yüzüyle dikkat çeken bir isim var: 67 yaşındaki Maksut Bayazıt. O, her yıl fuarın ilk gününden son gününe kadar kitapların arasında dolaşan, yazarlarla sohbet eden, her stantta bir hikâye biriktiren biri. “Kitap benim hayatım” diyen Mesut Amca’nın yaşamı gerçekten de kitapların etrafında dönüyor.

“BABAM İSTERDİ AMA BEN OKUMADIM”

Maksut Amca okumayı genç yaşta değil, gönlü olgunlaştığında öğrenmiş. “Babam çok isterdi okumamı ama ben o zamanlar haylazdım. Okuyup meslek sahibi olmadım ama pişman değilim. Kendimi kitaplarla büyüttüm” diyen Maksut Bayazıt’ın 17 yaşına geldiğinde eline aldığı ilk kitap, hayatının yönünü değiştirmiş. O günden sonra kitap, onun için yalnızca bir bilgi kaynağı değil; bir dost, bir sırdaş, bir yoldaş olmuş.

15 YILDIR FUARIN MÜDAVİMİ

15 yıldır Kocaeli Kitap Fuarı’nın müdavimi olan Maksut Amca, fuardaki değişimi yakından takip ettiğini belirterek, “Eskiden gelmeyen basın-yayın kurumları daha çok gelmeye başladı. Bazılarını ben misafir ediyorum. Kocaeli benim şehrim, onları hem kentimizde hem de kütüphanemde misafir ediyorum” dedi. Maksut Amca yıllardır çıkan tüm yayınları fuarlarda gezerek takip ediyor. Bazen bir standın başında saatlerce zaman geçiriyor. Evinde raflar dolusu kütüphanesi olduğunu söyleyen Maksut Bayazıt, okuduğu kitapları evinde gözünün önünde tutmayı seviyor.

“İLK KİTABIM HALA KÜTÜPHANEMDE”

Sözlerine devam eden Maksut Amca, “1965’te okuduğum ilk kitabım hâlâ kütüphanemde durur. Her baktığımda o günleri hatırlarım. Kâğıdı sarardı ama değeri arttı. Çünkü o kitabı görünce kendi geçmişimi görüyorum” dedi. Maksut Amca’nın kitaplarla kurduğu bu bağ, sadece bilgiyle değil, duyguyla da örülmüş. Her sayfada kendi gençliğini, yaşadığı dönemleri ve ülkenin değişimini hissediyor.

“KİTAP BENİM HAYATIM”

Maksut Amca hem gezerek hem de okuyarak bir ömre bin ömür sığdırmış. “Elime kitap almadığım gün yok. Günde üç, bazen beş saat bazen de bir saat kitap okuyorum. Kitap okumak bir hastalık gibi ama en güzelinden. O sayfaları çevirdikçe içim açılıyor. Türkiye’de gezmediğim yer yok. Muğla’dan Rize’ye kadar her yerde oldum ama gittiğim her yere kitap götürdüm” diyen Maksut Amca; demircilik, terzilik, elektrikçilik ve inşaatçılık gibi birçok meslek yapmış. Ama o, hayatında en çok “okur” kimliğini benimsiyor.”

MAKSUT AMCA’NIN KİTAP TAVSİYESİ; İLMİHAL

Gençlere seslenirken sesi yumuşayan ve gözleri parlayan Maksut Amca, sözlerini şöyle noktaladı; “Okuyun evladım. Özellikle ilmihal okuyun. İnsan kendi dinini tanımadan dünyayı anlayamaz. Okudukça olgunlaşırsınız. Bilgi insanı büyütür, bilmeyen yerinde sayar.”



(Emre KAHRAMAN)