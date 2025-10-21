KOCAELİ'DE FINDIKÇILIK TARİHİ





EMEKLİ OLANLAR YURTDIŞINDAN DÖNENLER KÜÇÜK VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇŞFTLİKLERİ KURUYORLAR





KOCAELİ'DE FINDIK TARIMINI 1935'DE GİRESUN'DAN GELENLER BAŞLATTI





Tarihi bilgiler çok önemli bilgi bilişim ve uzay çağında yaşadığımız bu asırda bilgiler Tsrlhçi belgelere dayanırsa anlam ifade eder. Mübarek Ramazan ayı coşkusu yaşıyoruz Otçu yutuyor. Teravih nanazları kılıyor sahura kalkıyor iftar sofralarında doya doya ramazan coşkusu yaşıyoruz. Ramazan ayı sadece dini ibadet yapılan islam dininin 5 temel şartından biri olmakla beraber sosyal. Kültürel ve sağlık açısından çok önemli bir aydır keşke tam anlamı ile mübarek Ranazan ayının kıymetini bilebilsek Diyanet işleri başkanlığı ve din görevlilerimiz keşke camilerde her akşam iftar sofraları kurup. Mahalle kültürü. Komşuluk ve mahallede yaşayan zengin ve fakir insanları bir biri ile iftar sofralarında tanıştırıp kaynaştırsa maalesef bu konuda hiç bir şey yapılmıyor. Belediyeler STK ve diğer kurumlar tarafından verilen iftarlar İçerisi doldurulup ramazanın mana ve önemine uygun yapılsa. İftar sofraları be belediye iftarları israf ve gösterişin olduğu manadan çok madde ve dünyevi konuların konuşulduğu reklam aracına dönüştürülmekte.





GİRİB İFTARIINDA KOCAELİ DE GİRESUN TARİHİ VE DİLOVASI GİRESUN DERNEĞİ LOKALİNE KÜTÜPHANE KURULMASINI KONUŞTUK





10 yıl önce DOĞDUĞUMUZ GIRESUN DA VE DOYDUĞUMUZ KOCAELİ DE BİZİM SLOGANI İLE STK olarak bölgemize hizmet etmek amacı ile Kurucuları arasında olduğum Giresun iş insanları ve bürokratlar derneğinin faaliyetlerini takip etmeye çalışıyor imkanım ülçüsünde faaliyetlere takip ediyorum





Ankara’daki iftar dan sonra GİRİB Kocaeli şubesinin Gebze’de düzenlediği iftarı programa katılıp Kocaeli’ye giresunluların geldiği tarihi iftar masasındaki arkadaşlarla sohbet ettik





İftar masasını birlikte paylaştığım Dilovası Giresun derneğinin mevcut başkanı ile tanıştık önceki dönem başkanı değerli arkadaşım Şükrü Yılmaz ile Dilovası üzerine sohbet edip Dernek lokaline birlikte kütüphane kurma kararı aldık





GiRİB İN İFTAR PROGRAMINDAN NOTLAR





Giresun İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği GİRİB Kocaeli Şube başkanı Özgür Yeşil ve yönetimi tarafından Gebze’de düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz İle STK temsilcileri Muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri oda başkanları iş insanları ve bürokratların katılım ile geçti





GiRİB Genel başkanı Kemal Tokmak şubelerimizle dahada güçlü bir şekilde ilerliyorum bugün burada üç şube başkanlarımız ve yönetimleri ile Genel merkez yöneticilerimiz ve burda bulunan hemşehrilrtimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sizlerle dahada güçlü olacağız dedi. Şube başkanları da GiRİB in bir parçası olmaktan onur duyuyoruz hep beraber güzel işler yapmaya adayız dediler.Yeni kurulan İstanbul, Sakarya Şube başkanları ve yönetimleri tek tek kendilerini tanıttılar.

Kapanış konuşmasını Kocaeli Şube başkanı Özgür Yeşil yaparak katılımcılara teşekkür ettiler.





KOCAELİ’DE FINDIK ÜRETİMİ GIRESUNLULAR TARAFINDAN 1935 TARİHİNDE BAŞLADI





Ülkemizin milli ve yerli en önemli dünya markası GİRESUN TÜRK FINDIĞI olarak dünya fındık otoriteleri tarafından kabuk edilmekte

Bir çok arşiv belgesin de. Fındık ekim ve dikimin dünyaya doğukaradeniz bölgesinden Giresun’dan yayıldığı bilinmekte

Bu konuda kültür bakanlığı ile Dünya markası fındığı ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimi yaptık

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com İKTAV vakfı kütüphanesi olarak yaptığımız araştırmaların linklerini sizlerle paylaşıyorum





VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak 30 yıldan beri belgesel çekimleri yapıyor çektiğimiz belgeselleri başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün bir çok tv kanalında devri alem adı ile ( www.devrialem.tv ) yayınlanmakta.





KOCAELİ DE FINDIK TARIMININ TARİHİ CANLI HABERDE









Kocaeli bölgesinde en çok fandık üretimi yapılan Kocaeli’nin en büyük köyü Kandıra Karaağaç köyünde Fındık bahçeleri 1935 yılında giresunlular tarafından kurukdu

www.gebzegazetesi.com canlı haberinde TGRT belgesel TV Devri Âlem belgesel tv programı olarak hazırladığımız Kandıra tarım ziraat ve turizm belgeselini sizlerle paylaşıyoruz









KOCAELİ DE FINDIK TARIMI





GEBZE GAZETESİ FINDIK HABERİ









İsmail Kahraman ın Kaleminden BELGESELCİNİN not defteri - Köy kültürü neden yaşatılmalı?









Büyükşehir yasası ile köyle mahalle yapıldı. Köylerim mahalle yapılması ile köy hayatı yavaş yavaş sona da eriyor. Köy kültürünün yaşatılması için Büyükşehir yasasının çıktığı yıllarda şikâyet ve sitemlerimizi ilgili ve yetkililere iletmiştik. O günlerde hiçbir ciddi araştırma ve bilimsel inceleme yapmadan, siyaseten o zaman etkili ve yetkili olan eski Bakan Nihat Ergün bir oldubitti ile köyleri mahalle yapıverdi. Üstelik “Köylerin seçmen sayısı ne kadar ki? İster oy versin, ister vermesinler. Köyler mahalle olarak büyükşehirlere bağlanacak” direktif ve kesin tavrı ile de oldu bitişini perçinlemiş oldu.

Köy kültürü yavaş yavaş yok oluyor. Bugün büyükşehirlere bağlı köylerde birçok bakımdan köy hayatı yok olmak üzere. Tarım, Hayvancılık, Ziraat can çekişmekte. Geçtiğimiz günlerde bir köy muhtarı köydeki ahırın, hayvan gübresinden dolayı zabıta tarafından köylüye ceza yazıldığını söylerken, şehir merkezindeki bir mahalle ile geçmişte köy olan dağ başındaki bir mahallenin aynı kategoride değerlendirmesi, her bakımdan köylülere sıkıntı yaşatacak ve köy hayatı yok olup gidecektir.

Yeni bir seçim yapıldı. Önümüzdeki günlerde yeni bir koalisyon hükümeti kurulacak. Bu konuda öncelikle Kocaeli bölgesi milletvekillerine tarihi görev düşüyor. Kocaeli büyükşehir yasasının pilot olarak uygulandığı ve köylerin mahalle yapıldığı ilk il olması açısından bu konu yeniden ele alınmalı, büyükşehir yasasının eksik ve fazlası bilimsel olan akademik çevrelerce incelenmelidir. Özellikle köylerin, konumu, statüsü ciddi şekilde değerlendirilmeli. Yeni bir büyükşehir yasası taslağı hazırlanıp, özellikle köy kültürünün yaşatılması noktasında yasal düzenlemeler yapılmadır. Bu konuda Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüklerine, Kocaeli Milletvekillerine, köylerle ilgili sivil toplum örgütlerine tarihi görev düşüyor. Dün gazetemizi ziyarete gelen ve kendisi ile bu konuları görüştüğümüz Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kadıllı Köyü/Mahallesi muhtarı Necati Özyurt, köylerdeki sıkıntı ile ilgili bize geniş bilgiler verdi. Gerçekten köylüler her bakımdan zor durumda. Köylerin üzerinde durmalılar ve Büyükşehir yasasını yeniden ele almalıdırlar.

KÖYLERLE İLGİLİ NELER YAZMIŞTIK?

Daha önce bu köşede köy kültürünün yaşatılması ile ilgili bir çok yazı kaleme aldım. O yazıların bir kısmını bugün köşemde sizlerle paylaşıyorum.

KÖY KÜLTÜRÜ YAŞATILMALI (22 MAYIS 2014 GEBZE GAZETESİ)

Yerel seçimlerle Kocaeli köyleri tarih oldu. Kocaeli genelinde 600 civarında köy var. Yani seçimlere kadar vardı. Artık onlar mahalle oldu. İzmit merkezde ki Kocaeli büyükşehir belediyesi Gebze’nin en ücra köşesinde ki Tepemanayır köyünde Kandıra Dağları’nda ki köylere, Karamürsel’in İznik sınırında ki köylere kadar hizmet götürmekten sorumlu olacak.

Ama, bu köylere acaba hizmet götürecek mi? Köylerin mahalle olmasıyla ne gibi sorunlar yaşanacak. Köylere bu karar ne getirip ne götürecek. Hiçbir tartışması olmadı. Üniversitelerimiz bu konuya kayıtsız kaldı. Meslek odaları ve siyasetçiler duyarsız. Üzerinde gerçekten durulması gereken nokta.

Dün sabah bizleri ziyaret eden 700 yıllık geçmişi olan Muallimköy’ün yeni muhtarı Haydar Yılmaz köyü ile ilgili düşüncelerini aktardı. Köyde halen doğalgaz yok ve üstelik Gebze’nin merkezinde. Köyde inşaat sadece 2,5 kat ile sınırlı. Deyim yerindeyse bir çok sorun ve sıkıntı yaşanıyor.

Kendisi bize Önemli bilgiler verdi. Gerçekten üzerinde durulması gereken yetkililerin çözmesi gereken sorunlar. Baştan beri sürekli yazıp gündeme getirdik. Köyler mahalle olsa da köy adları, köy kültürü ve köy tarihi korunmalıdır.

Kocaeli gerçekten çok güzel il. Ancak gezip görenler ve Kocaeli´den mutlu olanlar için. Kocaeli bölgesini bugün bir çok anlı şanlı sanayici sadece rantı ile ilgilenmekte, Kocaeli´den para kazanarak, Kocaeli´ye sahip çıkmamaktadır.

Kocaeli’nin nimetlerinden yararlanan bir çok kişi ve kuruluş ise Kocaeli’de yaşamamaktan mutlu olmamakta, her fırsatta Kocaeli ve Gebze bölgesini kötülemektedir.

Bana göre Kocaeli ve Gebze bölgesinde yaşamak Allah’ın bir lütfu. Sorun ve sıkıntılar olsa da Kocaeli Türkiye’nin her bakımdan çok güzel bir ili. Kocaeli bölgesini gezip tanıdıkça Kocaeli’ye sevgim daha artıyor ve değim yerindeyse Kocaeli’ye aşık oluyorum. Sevmek tanımakla başlar. Tanıyıp bildiğinizi sevip, sayabilirsiniz. Keşke herkes Kocaeli’yi tanıyabilse ve Kocaeli’yi doya doya gezebilseler.

KÖYLERDEKİ TARİHİ ESERLER KORUNMALI

Özellikle Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na büyük görev düşüyor. Vakit geçirilmeden hemen şimdi köylerde envanter çalışmaları yapılmalı, tarihi değere sahip kültür varlıkları tespit edilip, kayıt altına alınarak tescil edilmelidir. Sayın başkanın haberi olmadan bazı müteahhitler tarafından yüzlerce yıllık tarihi çeşmeler yıkılıp yerine hiçbir değeri olmayan beton çeşmeler yapılmakta, tarihi çeşme ve pınarlar betonlaşmaktadır. (Köy kültürü yaşatılmalı - 22 MAYIS 2014 GEBZE GAZETESİ)