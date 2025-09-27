GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de öğrenciler atık toplamak için yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 178 okulun katılımıyla gerçekleştirdiği “Okullar Arası Atık Toplama Kampanyası” kapsamında binlerce kilogram atık toplanarak çevre bilinci artırıldı. Büyükşehir, dereceye giren okullara spor seti hediye etti.

Kocaeli'de öğrenciler atık toplamak için yarıştı

27 Eylül 2025 Cumartesi 09:43

 SIFIR ATIK HEDEFİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık hedefini yaygınlaştırmak amacıyla il genelinde yürüttüğü eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Okullar Arası Atık Toplama Kampanyası”, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde de büyük ilgi gördü. Kampanya kapsamında en çok atık pil toplayarak dereceye giren okullara Büyükşehir tarafından spor seti hediye edildi.

 

178 OKULDAN BİNLERCE KİLOGRAM ATIK

Öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine aktif katılım sağlanması hedeflenen kampanyaya bu yıl 178 okul katılım sağladı. Kampanya sonucunda 10.225 kilogram atık pil, 8.000 kilogram elektronik atık, 4.000 kilogram bitkisel atık yağ toplandı. En çok atık pil toplayan okullar, gösterdikleri çevre duyarlılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından spor setiyle ödüllendirildi.

 

ÇEVRECİ NESİLLER YETİŞİYOR

Kampanya çerçevesinde çevreye duyarlı öğrenciler, topladıkları atık pillerle hem çevrenin korunmasına katkı sağladı hem de okullarına spor seti kazandırdı. Anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kademelerinde yürütülen kampanyalar sayesinde yalnızca çevreye değil, aynı zamanda döngüsel ekonomiye de katkı sağlandığı vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda benzer projelerle toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincini artırma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’ten moda ve istihdama güçlü destek KO-MEK’ten moda ve istihdama güçlü destek
Büyükakın, Çayırova’da dernekleri ziyaret etti Büyükakın, Çayırova’da dernekleri ziyaret etti
Büyükşehir, dev projenin ihale ayağını tamamladı Büyükşehir, dev projenin ihale ayağını tamamladı
Kocaeli’de Sosyal Medya Hizmetleri ile İşletmenizi Nasıl Büyütebilirsiniz? Kocaeli’de Sosyal Medya Hizmetleri ile İşletmenizi...
TÜRK DÜNYASI SİNEMACILAR FORMUNDA TÜRK SİNEMA TARİHİ ÜZERİNE KONUŞMA YAPTIM TÜRK DÜNYASI SİNEMACILAR FORMUNDA TÜRK SİNEMA...
1 Mart Vapur İskelesi otoparkında yoğun mesai 1 Mart Vapur İskelesi otoparkında yoğun mesai
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KO-MEK’ten moda ve istihdama güçlü destek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), tekstil ve moda sektörüne nitelikli...

Haberi Oku