Kocaeli’de öğrenciler atık toplamak için yarıştı

SIFIR ATIK HEDEFİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık hedefini yaygınlaştırmak amacıyla il genelinde yürüttüğü eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Okullar Arası Atık Toplama Kampanyası”, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde de büyük ilgi gördü. Kampanya kapsamında en çok atık pil toplayarak dereceye giren okullara Büyükşehir tarafından spor seti hediye edildi.

178 OKULDAN BİNLERCE KİLOGRAM ATIK

Öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine aktif katılım sağlanması hedeflenen kampanyaya bu yıl 178 okul katılım sağladı. Kampanya sonucunda 10.225 kilogram atık pil, 8.000 kilogram elektronik atık, 4.000 kilogram bitkisel atık yağ toplandı. En çok atık pil toplayan okullar, gösterdikleri çevre duyarlılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından spor setiyle ödüllendirildi.

ÇEVRECİ NESİLLER YETİŞİYOR

Kampanya çerçevesinde çevreye duyarlı öğrenciler, topladıkları atık pillerle hem çevrenin korunmasına katkı sağladı hem de okullarına spor seti kazandırdı. Anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kademelerinde yürütülen kampanyalar sayesinde yalnızca çevreye değil, aynı zamanda döngüsel ekonomiye de katkı sağlandığı vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda benzer projelerle toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincini artırma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)