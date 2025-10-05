Kocaeli’de sağlıklı yaşam Avrupa’da finali getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. “Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri” yarışması kapsamında düzenlenen “Yaş Alma ve Uzun Süreli Bakımda Üstün Başarı” kategorisinde finale kalan Büyükşehir’in bu projesi Avrupa’da büyük ilgi gördü.

14 BİN 600 KADINA ULAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 2022 yılından bu yana 6 ilçe ile 14 merkezde uygulanan ve bugüne kadar 14 bin 600 kadına ulaşan “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı”, Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri (European Social Services Awards) kapsamında “Ageing and Long-Term Care Excellence” (Yaş Alma ve Uzun Süreli Bakımda Üstün Başarı) kategorisinde finale kaldı.

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞ ALMA DESTEĞİ

”Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı”, 55 yaş üstü bireylerin sağlıklı, aktif ve huzurlu bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla fiziksel aktivite seansları, beslenme danışmanlığı, psikolojik destek, fizyoterapist desteği, kültürel atölyeler ile açık hava etkinlikleri gibi hizmetler sunuyor.

Program ayrıca nesiller arası kültürel mirasın aktarılmasına katkı sağlıyor, obeziteyle mücadeleyi destekliyor, sosyal izolasyonu azaltıyor ve birlik ile beraberliği güçlendirerek yalnızlığın önüne geçiyor. Sağlıklı yaşamı teşvik eden yaklaşımı sayesinde ilaç kullanımının azalmasına da yardımcı oluyor.

AVRUPA’DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

“A Sustainable Model for Active Ageing: The Mother City Approach” (Aktif Yaşlanma için Sürdürülebilir Bir Model: Anne Şehir Yaklaşımı) adıyla başvurusu yapılan proje, Avrupa’da büyük ilgi gördü.

OYLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Finalist projeler için çevrimiçi oylama süreci başladı, 24 Ekim tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, https://connect.esn-eu.org/public/conference/essa-2025/detail/ adresi üzerinden “Vote Now” (Şimdi Oy Ver) seçeneğinden “Ageing and Long-Term Care Excellence” ” (Yaş Alma ve Uzun Süreli Bakımda Üstün Başarı) kategorisindeki “A Sustainable Model for Active Ageing: The Mother City Approach” (Aktif Yaşlanma için Sürdürülebilir Bir Model: Anne Şehir Yaklaşımı) projesine destek olabilecek.

ÖDÜL TÖRENİ MADRİD’DE

2025 Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri, 13-14 Kasım 2025 tarihlerinde İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



(Emre KAHRAMAN)