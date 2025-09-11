Kocaeli’nin yerel yazarları bu fuarda

ONLARCA YAZAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na ön hazırlık kapsamında “Kocaeli’nin Yazarları Fuarı” düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşlar ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Kent Konseyi ve Halk Kürsüsü Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte onlarca yazar, 9-14 Eylül tarihleri arasında her gün 11.00-19.00 saatleri arasında İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünde imza günleri düzenleyecek.

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Kocaeli’nin Yazarları Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, yerel yazarlar ve vatandaşların katılımıyla İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünde açıldı.

ABİŞ, YAZARLARI TEK TEK ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, açılış öncesinde fuara katılan yerel yazarları stantlarında ziyaret ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yazarlarla sohbet eden Abiş, eserleri yakından inceleyerek bilgi aldı.

SEVİNÇ’TEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta ilk konuşmayı Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç yaptı. Kentin kültür atmosferine önemli bir katkı sunduğunu vurgulayan Sevinç, “Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, YEDEP ve STK’lara çok teşekkür ederim. Fuara katılım gösteren tüm yazar dostlarıma da ayrıca saygılarımı sunuyorum” dedi.

“KENTE ANLAMLI BİR KÜLTÜREL KATKI SUNDU”

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise konuşmasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı’na (YEDEP) dikkat çekti. Projenin hayata geçmesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük katkısı olduğunu ifade eden Çetin, “YEDEP bir Tahir Büyükakın projesidir. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Çetin, Kocaeli’nin Yazarları Fuarı’nın 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kente anlamlı bir kültürel katkı sunduğunu da vurguladı.

15. KOCAELİ KİTAP FUARI’NA GİDEN YOLDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak edebiyatı, düşünceyi ve kültürel zenginlikleri kentin her köşesine taşımayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Abiş, “Bu anlayışla 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na giden yolda kentimizin kültürel atmosferini daha da canlandıracak önemli bir adım atıyoruz” dedi.

“İLHAM VEREN YAZARLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ”

Berna Abiş konuşmasına şöyle devam etti: “Bu anlamlı etkinlikle yerel yazarlarımızı halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. 9-14 Eylül tarihleri arasında sürecek bu etkinlikler, okur-yazar buluşmasının yanı sıra, yerel yazarlarımız açısından Kocaeli Kitap Fuarı’na bir hazırlık niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşecek imza günleri ve Sanat Kafe’de düzenlenecek söyleşiler aracılığıyla şehrimizin edebiyat hayatına emek veren kalemleriyle buluşacak, onların fikirlerinden ilham alacağız. Yerel yazarlarımızın sesi daha çok duyulsun, eserleri daha geniş kitlelere ulaşsın istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bir şehri geleceğe taşıyan şey yalnızca yolları, köprüleri değil; kültürü, sanatı, kitapları ve fikirleridir.”

İŞ BİRLİĞİ TEŞEKKÜRÜ

Abiş, konuşmasında Kocaeli’nin Yazarları Fuarı’nın YEDEP projesi kapsamında ve Halk Kürsüsü Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildiğini hatırlattı. Fuara katkı sunan tüm kurumlara, mesai arkadaşlarına ve okurlara teşekkür etti.

“KOCAELİ; KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYATLA DA ANILIYOR”

Törende son konuşmayı Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey yaptı. Kocaeli denildiğinde eskiden akla ilk olarak sanayinin geldiğini belirten Avşarbey, artık kültür, sanat ve edebiyatın da kentin marka değerleri arasına girdiğini söyledi. Kocaeli’nin Yazarları Fuarı’nın bu değere katkı sunduğunu ifade eden Avşarbey, 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde gerçekleştirilen bu önemli organizasyon için emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve proje ortaklarına teşekkür etti.

Tören, fuara katılan yazarlarla birlikte çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

FUAR 9-14 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA AÇIK KALACAK

YEDEP projesi kapsamında Halk Kürsüsü Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Kocaeli’nin Yazarları Fuarı’na” Kocaeli’de yaşayan onlarca yazar katılıyor. Fuar, 9-14 Eylül tarihleri arasında her gün 11.00-19.00 saatleri arasında İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünde ziyaretçilere açık olacak. Yazarlar, bu alanda kitaplarını imzalayacak. Ayrıca aynı tarihler arasında her akşam 19.30-22.30 saatleri arasında Milli İrade Meydanı’ndaki Sanat Kafe’de yerel yazarların katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek.



(Erkan ERENLER)