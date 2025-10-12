Körfez’in eski oyuncusu Orhan Ak, Kitap Fuarı’nda açıkladı

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, futbol dünyasının tanınmış isimlerini de ağırlıyor. Kongre Merkezi Süleyman Paşa Salonu’nda gerçekleştirilen “Armanın Peşinde Bir Ömür” başlıklı söyleşide konuşan Kocaelispor’un efsane futbolcularından Orhan Ak, “Beni herkes Galatasaray’ın futbolcusu Orhan Ak olarak tanıyor ancak ben Kocaelispor sayesinde var oldum” dedi.

KİTAP FUARI’NDA SÖYLEŞİ VE PANEL ZENGİNLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla 15’incisini düzenlediği Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı ilk günden itibaren birbirinden ünlü isimleri, okurları ve takipçileriyle buluşturuyor. Yazarlar ve spor camiasından farklı isimlerin Kocaeli Kongre Merkezi salonlarında gerçekleştirdiği paneller ve söyleşiler Kitap Fuarı’na zenginlik katarken, 515 yayınevi de kurulun stantlarda kitap dostlarını ağırlıyor.

ORHAN AK İLE MURAT SON KİTAP FUARI’NDA

Süleyman Paşa Salonu’nda gerçekleştirilen “Armanın Peşinde Bir Ömür” başlıklı söyleşide; Kocaelispor’un efsane futbolcularından Teknik Direktör Orhan Ak ile Teknik Sorumlu ve Öğretim Görevlisi Murat Son, Türk sporuna dair önemli bilgiler paylaştı. Moderatörlüğünü Gazeteci Yiğit Özcan’ın gerçekleştirdiği söyleşiye ilgi bir hayli yüksek olurken salon adeta dolup taştı. Söyleşide konuşan Orhan Ak, Kocaelispor’da geçirdiği yılların futbolculuk hayatında önemli bir yer tuttuğundan bahsetti.

“KOCAELİSPOR SAYESİNDE VAR OLDUM”

Aslen Sakaryalı olduğunu belirten Orhan Ak, “Kocaelispor’a Sakaryaspor’dan gelmiştim. Bu kulüpte çok güzel anılarım var. Beni herkes Galatasaray’ın futbolcusu Orhan Ak olarak tanıyor ancak ben Kocaelispor sayesinde var oldum. Burada Türkiye Kupası’nı kazandım. Stada geldiğimde tribünler tıka basa dolu olurdu” ifadelerini kullandı. Galatasaray’da oynarken dönemin oyuncusu Frank De Boer’den birçok futbol bilgisi öğrendiğini belirten Orhan Ak, Kocaelispor’da oynadığı dönemde Moshoeu, Dobrowski ve Mirkoviç’in en iyi futbolcular olduğunu söyledi.

SON, 8 HAFTALIK SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Teknik Sorumlu ve Öğretim Üyesi Murat Son ise 16 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un ligdeki 8 haftalık sürecini değerlendirerek, “Bu işler Amerika’yı yeniden keşfetmek gibi bir şey değil. 8 haftalık süreçte alınan sonuçlar beklendiği gibi olmadı. Takımın altyapıdaki genç futbolculara da yönelmesi lazım. Maalesef teknik konularda ve organizasyon konusunda eksik kaldık. Umarım takım bundan sonra daha çok güçlenecektir” ifadelerini kullandı. Söyleşinin sonunda Orhan Ak ile Murat Son’a plaket takdim edildi.



(Erkan ERENLER)