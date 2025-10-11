GENEL:
Nedim Şener, Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolünü anlattı

Gazeteci Nedim Şener, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin tutarlı diplomasisi ve gücü sayesinde Ortadoğu’daki barış sürecinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, “Türkiye bölgesel oyunları bozan küresel bir aktör haline geldi” dedi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 09:45

 NEDİM ŞENER’DEN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Orta Doğu ve bölgesel siyaset konularındaki güçlü yorumları ve analizleriyle tanınan gazeteci Nedim Şener, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Emperyalizmin Ortadoğu’daki Oyunlarını Bozan Bölgesel Güç: Türkiye” başlıklı söyleşisiyle özel değerlendirmelerini paylaştı. Şener, Türkiye’nin Orta Doğu’daki rolü ve Hamas-İsrail görüşmelerindeki etkisini ele aldığı konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

 

“TÜRKİYE TUTARLI ÇİZGİSİNİ HEP KORUDU”

Mısır ve Katar’ın Hamas-İsrail arası görüşmelere ev sahipliği yaptığını ve barış istemeyen İsrail’in görüşmeleri sabote ettiğini söyleyen Gazeteci Nedim Şener, Haması’ı bu noktaya getiren şeyin Türkiye’nin gücü olduğunu söyledi. Şener, Türkiye’nin süreç boyunca tutarlı duruşu ile diplomasideki çizgisini korumasının önemine değinerek,  “Mısır ve Katar ev sahipliği yaparken sonuç alınamadı. Ne gerekiyordu? Türkiye’nin gücü. Türkiye denkleme girince sonuç alınmaya başlandı. Amerika başkanının bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Size güveniyoruz, sen bu işi çözersin’ demesinin arkasında bu yatıyor” dedi.

 

“GAZZE’NİN SİLAHI ORADA ALDIKLARI NEFES”

Gazze’de önemli olanın yaşama bağlı kalma olduğunu ifade eden Şener, “Orada yaşıyor ve vatanını terk etmemiş olması onların zaferidir. Onların silahı aldıkları nefes. Bu konuda en istikrarlı duran Türkiye’ydi. Bugün Netanyahu karalar bağlıyorsa ve İsrail basını ‘İsrail savaşı kaybetti’ yazıyorsa bu Türkiye’nin sayesinde oldu. Buradaki mesele ve kilit noktası Amerika’nın İsrail’e baskısı ve Türkiye’nin Hamas üzerindeki gücü” dedi. Türkiye’nin bölgesel oyunları bozan küresel bir aktör haline geldiğini belirten Şener, konuşmasını ”Türkiye’nin gücü Gazze’deki sorunu çözmeye yetecek seviyeye gelecek” ifadesiyle tamamladı.

(Ömer İLGEÇ)

