Okullara son 5 yılda 547 bin litre boya desteği

Kocaeli’yi güvenli bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilerin yanında oluyor.

03 Eylül 2025 Çarşamba 09:46

 Öğrencilerin düzenli, bakımlı ve pırıl pırıl sınıflarda eğitim alabilmeleri için bu yıl da okullara boya yardımı yapan Büyükşehir, son 5 yılda yüzlerce okula 547 bin litre boya desteği sağlamış oldu.

 

BÜYÜKŞEHİR, OKULLARI ÖĞRENCİLERE HAZIRLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitime ve öğrencilere verdiği desteği her alanda sürdürerek, kent genelindeki okullarda fiziki şartların iyileştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Öğrencilerin yalnızca nitelikli eğitim almalarını değil, aynı zamanda sağlıklı, temiz ve uygun ortamlarda öğrenim görmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde okullara boya desteği sağlıyor. Sağlanan boya desteği, okul idareleri tarafından görevlendirilen boyacı personel aracılığıyla uygulanarak okullar temiz ve bakımlı görünüme kavuşuyor. 

 

YÜZLERCE OKULA 547 BİN LİTRE BOYA ULAŞTIRILDI

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 12 ilçede yer alan okullara yıl içerisinde her ihtiyaç durumunda boya desteği sağlanıyor.

Buna göre 2020-2025 yılları arasında toplam 36 bin 469 adet boya, eğitim kurumlarının ihtiyacına göre okullara ulaştırıldı. Her biri 15 litre olan bu boyalarla toplamda 547 bin 20 litre boya desteği sunulmuş oldu.

 

EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu destek için 22 milyon 607 bin 621 TL’lik bütçe ayırarak, eğitim alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Her kademedeki okulun ihtiyaçlarına çözüm odaklı bir anlayışla yaklaşan Büyükşehir, öğrencilerin gelişimini destekleyecek projelere bundan sonra da kararlılıkla devam edecek.

(Erkan ERENLER)

Başkan Ömeroğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm...

