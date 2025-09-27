Prestij cadde düzenlemeleriyle Kocaeli güzelleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yol konforunu en üst seviyeye çıkaracak çalışmalara hız verdi. 5 bin 500 ton aşınma tabakası asfaltın serileceği çalışma ile sürücüler daha güvenli ve rahat bir yolculuğa kavuşacak.

YUVACIK YOLUNA KONFOR GELİYOR

Geçtiğimiz yıllarda üstyapısı yenilenen Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, özellikle hafta sonları Yuvacık Barajı’na ulaşımda en yoğun kullanılan güzergâhların başında geliyor. Dayanıklılığı artırmak ve sürüş güvenliğini sağlamak için başlatılan son kat asfalt serimi, caddeyi modern bir görünüme kavuşturacak.

3 BİN 200 METRELİK CADDE YENİLENİYOR

Toplam uzunluğu 3 bin 200 metre olan caddenin 2 bin 500 metrelik kısmında binder asfalt serimi ve yaya kaldırımları tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Bu bölümde şimdi aşınma tabakası asfalt serimi yapılıyor. Kalan 800 metrelik kesimde ise yol tek gidiş-tek gelişten çıkarılarak çift gidiş-çift geliş duble yol standardına dönüştürülüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte orta refüj, modern aydınlatmalar, geniş kaldırımlar ve yer altına alınan elektrik hatlarıyla caddenin çehresi değişiyor. Ayrıca bölgede taş duvar imalatlarıyla hem estetik hem de dayanıklılık sağlanıyor.

KÖPRÜ, KAVŞAK VE DERE ISLAHIYLA MODERN ULAŞIM

Caddede Kanlı Dere üzerinde yapılan dere ıslahı ve inşa edilen menfez, bölgedeki altyapıyı güçlendirdi. Ayrıca iki kavşakta gerçekleştirilen düzenlemeler ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla güzergâh baştan sona modern bir ulaşım aksına dönüştürülüyor.

BAŞİSKELE’YE PRESTİJLİ CADDE

Büyükşehir Belediyesi, tüm bu yenileme çalışmalarının ardından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ni son kat asfaltla kaplayarak sürücülerin güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde seyahat etmelerini hedefliyor. Kalan 800 metrelik duble yol düzenlemesi tamamlandığında Başiskele, modern ve yüksek standartlara sahip prestijli bir caddeye kavuşmuş olacak.



(Ömer İLGEÇ)