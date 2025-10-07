GENEL:
SEKA Kağıt Müzesi, Macaristan’da tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SEKA Kağıt Müzesi yetkilileri, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve kağıt kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macar Kağıt Müzesi’ni ziyaret etti.

07 Ekim 2025 Salı 09:41

 ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA BULUŞTULAR

25-26 Eylül 2025 tarihlerinde Macar Kağıt Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kağıt Sempozyumu’na katılım sağlayan SEKA Kağıt Müzesi yetkilileri, kağıt tarihine ve kültürüne yönelik bilimsel paylaşımlarda bulundu. Program kapsamında kağıt müzeciliği alanındaki güncel gelişmeler değerlendirildi ve farklı ülkelerden gelen uzmanlarla bilgi alışverişi yapıldı.

 

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ ADIMLAR

Etkinlik sonrası Hamburger Containerboard Kağıt Fabrikası ziyaret edilerek üretim süreçleri hakkında teknik bilgiler alındı. Gerçekleşen ziyarette Türkiye ve Macaristan’ın köklü kağıtçılık geçmişine vurgu yapılarak, ortak projeler geliştirilmesi ve müzeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.

 

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

SEKA Kağıt Müzesi yetkilileri, uluslararası buluşmalar sayesinde kağıdın kültürel miras olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yeni iş birliklerinin gündeme geldiğini belirtti.

(Erkan ERENLER)

