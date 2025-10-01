banner1192
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sevilay Tuncer, Cedit Konutları’nı gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Cedit Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, bu projeyle vatandaşlara modern bir yaşam ortamı sunulacağını belirtti.

Sevilay Tuncer, Cedit Konutları'nı gezdi

01 Ekim 2025 Çarşamba 16:46

 ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birinin yürütüldüğü İzmit Cedit Mahallesi'ndeki değişim her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın girişimleri sonucu TOKİ işbirliği ile hayata geçirilen projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, gelinen son noktayı görmek üzere Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm inşaat alanını ziyaret etti.

 

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu da Sevilay Tuncer’e eşlik etti. İnceleme gezisinde Sevilay Tuncer, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlara daha modern ve güvenli bir yaşam ortamı sunulacağını vurgulayarak, projenin hayata geçirilmesine büyük emekleri bulunan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

 

TESLİMATLAR 2026 YILINDA

Öte yandan Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki ilerleme, yüzde 80’in üzerine çıktı. İnşaatına 2022 yılında başlayan ve toplamda 1.105 daire ile 46 bloktan oluşan proje, 126 bin metrekarelik alanıyla, Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçiriliyor. Geçmişte, itfaiyenin bile giremediği dar sokakların yerine son derece geniş yollar yapılırken, kot farkından dolayı binalar da yatay mimari seviyesinde görünüyor. Cedit Mahallesi'ndeki konutlar, önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslim edilecek.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelililer, “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliğinde buluşacak Kocaelililer, “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliğinde...
Yola beton döken firma cezadan kurtulamadı Yola beton döken firma cezadan kurtulamadı
Bahçem Çayırova’nın kurdelesi kesildi Bahçem Çayırova’nın kurdelesi kesildi
Gonca’da her adım büyük umuda dönüşüyor Gonca’da her adım büyük umuda dönüşüyor
Büyükşehir’den çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum desteği Büyükşehir’den çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum...
Aileler yarışacak, barış mesajları Gazze’ye ulaşacak Aileler yarışacak, barış mesajları Gazze’ye...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaelililer, “Ağaçlar Kitap Açıyor”...
15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kentin asırlık çınar ağaçları bu yıl da kitaplarla dolacak. Kâğıttan...

Haberi Oku