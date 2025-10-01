Sevilay Tuncer, Cedit Konutları’nı gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Cedit Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, bu projeyle vatandaşlara modern bir yaşam ortamı sunulacağını belirtti.

ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birinin yürütüldüğü İzmit Cedit Mahallesi'ndeki değişim her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın girişimleri sonucu TOKİ işbirliği ile hayata geçirilen projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, gelinen son noktayı görmek üzere Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm inşaat alanını ziyaret etti.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu da Sevilay Tuncer’e eşlik etti. İnceleme gezisinde Sevilay Tuncer, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlara daha modern ve güvenli bir yaşam ortamı sunulacağını vurgulayarak, projenin hayata geçirilmesine büyük emekleri bulunan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

TESLİMATLAR 2026 YILINDA

Öte yandan Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki ilerleme, yüzde 80’in üzerine çıktı. İnşaatına 2022 yılında başlayan ve toplamda 1.105 daire ile 46 bloktan oluşan proje, 126 bin metrekarelik alanıyla, Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçiriliyor. Geçmişte, itfaiyenin bile giremediği dar sokakların yerine son derece geniş yollar yapılırken, kot farkından dolayı binalar da yatay mimari seviyesinde görünüyor. Cedit Mahallesi'ndeki konutlar, önümüzdeki yıl hak sahiplerine teslim edilecek.



(Erkan ERENLER)