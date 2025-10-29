Sharjah’ta yapılacaklar: Sharjah’da haftasonu etkinlikleri yayınlandı

8–9 Kasım hafta sonunda Sharjah, kitap fuarı temposu, sahil yürüyüşleri ve aile dostu deneyimlerle hareketleniyor; hava ılık ve güneşli, akşamlar serin. Kalabalık ve trafik piklerini aşmak için güne erken başlayıp öğle saatlerinde kapalı mekânlara yönelmek en rahatı.

CUMARTESİ SABAH — SHARJAH INTERNATIONAL BOOK FAIR (EXPO CENTRE SHARJAH)

Güne fuar alanında imza, söyleşi ve çocuk atölyeleriyle başla; kapılar 10:00’da açılıyor. Ailelere uygun; giriş ücretsiz. Önerilen başlangıç 10:15; yaklaşık 2–3 saat ayır. Al Taawun ve Al Khan tarafında otopark erken saatlerde daha rahat, dönüşte iç yollardan çıkmak akıcı olur. 18:00 sonrası Expo çevresinde trafik yoğunlaşır; sabah ziyareti en rahatı.

CUMARTESİ ÖĞLE — RAIN ROOM BY SHARJAH ART FOUNDATION (AL MAJAZ/AL MUREIJAH)

Öğle sıcağında kapalı ve serin bir deneyim; 12:30–15:00 arası daha sakindir. Çiftlere ve solo ziyaretçilere uygun; bilet yetişkin yaklaşık 25–35 AED. Önerilen başlangıç 13:00; 60–90 dakika yeterli. Yakın çok katlı otoparkları kullan, kısa yürüyüşle girişe ulaşırsın. Yoğunlukta seanslar hızlı dolabilir; öğle saatlerinde gitmek rahatlatır.

CUMARTESİ AKŞAM — AL MAJAZ WATERFRONT MÜZİKLİ FISKIYE GÖSTERİSİ

Gün batımıyla körfez esintisini yakala; akşam 19:30–22:00 arası şovlar döngü halinde. Ailelere ve çiftlere uygun; sahil yürüyüşü ücretsiz, kafe-restoran harcamaları ekstra. Önerilen başlangıç 19:15; yaklaşık 60–90 dakika ayır. Otoparklar 19:00 sonrası dolmaya başlar, yakın sokaklarda kısa mesafe yürümeyi planla. Kıyı rüzgârına karşı ince bir üst almak akşamı konforlu kılar.

PAZAR SABAH — WASIT WETLAND CENTRE KUŞ GÖZLEMİ

Sabah serinliğinde yürüyüş ve kuş gözlemi; kapılar 09:00’da açılıyor. Ailelere uygun; yetişkin bilet yaklaşık 15–25 AED. Önerilen başlangıç 09:10; 1,5–2 saat ayır. Geniş otopark var; sessiz ayakkabı ve dürbün keyfi artırır. Öğleye doğru sıcak artar; en iyi gözlem sabah ilk saatlerde.

PAZAR ÖĞLE — SHARJAH AQUARIUM + MARITIME MUSEUM (AL KHAN)

Kapalı, klimalı bir rota; ailelere uygun. Kombine bilet yetişkin yaklaşık 40–55 AED. Önerilen başlangıç 13:30; 2–3 saat ayır. Al Khan sahil tarafında park yeri bulunur; içeride bebek arabasıyla dolaşım rahat. Öğle sonrası kalabalık artar; girişte kısa sıra olabilir.

PAZAR AKŞAM — AL QASBA KANAL TEKNE TURU VE GECE YÜRÜYÜŞÜ

Akşam esintisinde kısa tekne turu ve ferah bir yürüyüş güzel gider. Çiftlere ve ailelere uygun; tekne turu kişi başı yaklaşık 20–30 AED. Önerilen başlangıç 18:30; 60–90 dakika planla. Al Qasba otoparkı 19:00 sonrası dolabilir; birkaç sokak ötede park edip kanala yürümek hızlıdır. Hafta sonu akşamı restoranlar yoğun; yer bulmak için erken otur.

ALTERNATİF FİKİRLER

Kahvaltı — FENNY’S AL MAJAZ

08:00–12:00 arası kahvaltı menüsü; kişi başı yaklaşık 55–85 AED. Göl manzaralı masalar erken saatlerde rahat. Hafta sonu 09:30 sonrası sıra olabilir, erken git.

Kahve — RATIOS SPECIALTY COFFEE (AL NAHDA)

Filtre ve espresso seçenekleri; yanına mini cheesecake iyi gider. 16:00–18:00 arası yoğun. Sessiz çalışmak için öğleden önce gitmek daha iyi.

Öğle/akşam yemeği — AROOS DAMASCUS (AL MAJAZ)

Paylaşımlı meze ve ızgaralar; kişi başı yaklaşık 50–90 AED. Gürültü seviyesi orta, çocuk sandalyesi var. Akşam 19:00 sonrası servis yavaşlayabilir; siparişleri tek seferde ver.

Aileyle su aktivitesi — AL MONTAZAH PARKS: PEARL KINGDOM

Su oyun alanları ve kaydıraklar; yetişkin gün bileti yaklaşık 120–150 AED. Can kurtaranlar görevde, ailelere uygun. Dolap ve havlu kiraları ekstra; bütçe planı yap.

Doğa/spor — MLEIHA ARCHAEOLOGICAL CENTRE ÇÖL SAFARİSİ

Kısa yürüyüş + jeoarkeoloji turu veya akşamüstü yıldız gözlemi; kişi başı yaklaşık 150–250 AED. Zorluk seviyesi kolay-orta. Kum için kapalı ayakkabı ve su şart.

Kültür/sanat — SHARJAH ARTS AREA & GALLERIES (AL MUREIJAH)

Vakıf galerileri ve avlular; çoğu alan ücretsiz, 60–90 dakika yeterli. Fotoğraf için öğleden sonra ışığı güzel. Bazı mekânlar namaz saatlerinde kısa süre kapanabilir.

Sinema — VOX CINEMAS (CITY CENTRE AL ZAHIA) / NOVO (SAHARA CENTRE)

“Tron: Ares” için 13:00–16:00 ve 18:00–21:00 bandı; “The Black Phone 2” için 20:30–23:00 bandı seçenekleri bulunur. Hafta sonu akşam seansları hızla dolar; 20 dakika erken gir.

UYARILAR VE PÜF NOKTALARI