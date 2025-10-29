Sharjah’ta yapılacaklar: Sharjah’da haftasonu etkinlikleri yayınlandı

Few internet sitesindeki verilere göre Kasımda hava ılık ve güneşli; cumartesi 32/23°C, pazar 31/22°C. Akşamlar dışarıda yürüyüş ve açık hava etkinlikleri için rahat. Kalabalığı ve sıcak öğle saatlerini yenmek için güne erken başla.
CUMARTESİ SABAH — SHARJAH INTERNATIONAL BOOK FAIR (EXPO CENTRE SHARJAH)
Güne fuar alanında imza, söyleşi ve çocuk atölyeleriyle başla; kapılar 10:00’da açılıyor. Ailelere uygun; giriş ücretsiz. Önerilen başlangıç 10:15; yaklaşık 2–3 saat ayır. Al Taawun ve Al Khan tarafında otopark erken saatlerde daha rahat, dönüşte iç yollardan çıkmak akıcı olur. 18:00 sonrası Expo çevresinde trafik yoğunlaşır; sabah ziyareti en rahatı.
CUMARTESİ ÖĞLE — RAIN ROOM BY SHARJAH ART FOUNDATION (AL MAJAZ/AL MUREIJAH)
Öğle sıcağında kapalı ve serin bir deneyim; 12:30–15:00 arası daha sakindir. Çiftlere ve solo ziyaretçilere uygun; bilet yetişkin yaklaşık 25–35 AED. Önerilen başlangıç 13:00; 60–90 dakika yeterli. Yakın çok katlı otoparkları kullan, kısa yürüyüşle girişe ulaşırsın. Yoğunlukta seanslar hızlı dolabilir; öğle saatlerinde gitmek rahatlatır.
CUMARTESİ AKŞAM — AL MAJAZ WATERFRONT MÜZİKLİ FISKIYE GÖSTERİSİ
Gün batımıyla körfez esintisini yakala; akşam 19:30–22:00 arası şovlar döngü halinde. Ailelere ve çiftlere uygun; sahil yürüyüşü ücretsiz, kafe-restoran harcamaları ekstra. Önerilen başlangıç 19:15; yaklaşık 60–90 dakika ayır. Otoparklar 19:00 sonrası dolmaya başlar, yakın sokaklarda kısa mesafe yürümeyi planla. Kıyı rüzgârına karşı ince bir üst almak akşamı konforlu kılar.
PAZAR SABAH — WASIT WETLAND CENTRE KUŞ GÖZLEMİ
Sabah serinliğinde yürüyüş ve kuş gözlemi; kapılar 09:00’da açılıyor. Ailelere uygun; yetişkin bilet yaklaşık 15–25 AED. Önerilen başlangıç 09:10; 1,5–2 saat ayır. Geniş otopark var; sessiz ayakkabı ve dürbün keyfi artırır. Öğleye doğru sıcak artar; en iyi gözlem sabah ilk saatlerde.
PAZAR ÖĞLE — SHARJAH AQUARIUM + MARITIME MUSEUM (AL KHAN)
Kapalı, klimalı bir rota; ailelere uygun. Kombine bilet yetişkin yaklaşık 40–55 AED. Önerilen başlangıç 13:30; 2–3 saat ayır. Al Khan sahil tarafında park yeri bulunur; içeride bebek arabasıyla dolaşım rahat. Öğle sonrası kalabalık artar; girişte kısa sıra olabilir.
PAZAR AKŞAM — AL QASBA KANAL TEKNE TURU VE GECE YÜRÜYÜŞÜ
Akşam esintisinde kısa tekne turu ve ferah bir yürüyüş güzel gider. Çiftlere ve ailelere uygun; tekne turu kişi başı yaklaşık 20–30 AED. Önerilen başlangıç 18:30; 60–90 dakika planla. Al Qasba otoparkı 19:00 sonrası dolabilir; birkaç sokak ötede park edip kanala yürümek hızlıdır. Hafta sonu akşamı restoranlar yoğun; yer bulmak için erken otur.
ALTERNATİF FİKİRLER
Kahvaltı — FENNY’S AL MAJAZ
08:00–12:00 arası kahvaltı menüsü; kişi başı yaklaşık 55–85 AED. Göl manzaralı masalar erken saatlerde rahat. Hafta sonu 09:30 sonrası sıra olabilir, erken git.
Kahve — RATIOS SPECIALTY COFFEE (AL NAHDA)
Filtre ve espresso seçenekleri; yanına mini cheesecake iyi gider. 16:00–18:00 arası yoğun. Sessiz çalışmak için öğleden önce gitmek daha iyi.
Öğle/akşam yemeği — AROOS DAMASCUS (AL MAJAZ)
Paylaşımlı meze ve ızgaralar; kişi başı yaklaşık 50–90 AED. Gürültü seviyesi orta, çocuk sandalyesi var. Akşam 19:00 sonrası servis yavaşlayabilir; siparişleri tek seferde ver.
Aileyle su aktivitesi — AL MONTAZAH PARKS: PEARL KINGDOM
Su oyun alanları ve kaydıraklar; yetişkin gün bileti yaklaşık 120–150 AED. Can kurtaranlar görevde, ailelere uygun. Dolap ve havlu kiraları ekstra; bütçe planı yap.
Doğa/spor — MLEIHA ARCHAEOLOGICAL CENTRE ÇÖL SAFARİSİ
Kısa yürüyüş + jeoarkeoloji turu veya akşamüstü yıldız gözlemi; kişi başı yaklaşık 150–250 AED. Zorluk seviyesi kolay-orta. Kum için kapalı ayakkabı ve su şart.
Kültür/sanat — SHARJAH ARTS AREA & GALLERIES (AL MUREIJAH)
Vakıf galerileri ve avlular; çoğu alan ücretsiz, 60–90 dakika yeterli. Fotoğraf için öğleden sonra ışığı güzel. Bazı mekânlar namaz saatlerinde kısa süre kapanabilir.
Sinema — VOX CINEMAS (CITY CENTRE AL ZAHIA) / NOVO (SAHARA CENTRE)
“Tron: Ares” için 13:00–16:00 ve 18:00–21:00 bandı; “The Black Phone 2” için 20:30–23:00 bandı seçenekleri bulunur. Hafta sonu akşam seansları hızla dolar; 20 dakika erken gir.
UYARILAR VE PÜF NOKTALARI
Few internet sitesinin özel açtığı “things to do in Sharjah this weekend” sayfasında yer alan verilere göre; Cumartesi biraz daha sıcak; sabah dışarı, öğle saatlerinde kapalı mekân iyi denge sağlar. Expo Centre ve Al Majaz çevresinde 18:00–22:00 trafiği artar; park yerleri 19:00’dan sonra hızla dolar. Toplu taşımada taksi ve ride-hailing pratik; Al Khan ve Al Qasba’da kısa yürüyüşü göze almak zamandan kazandırır. Fiyatlar etkinlik ve kampanyaya göre değişebilir; yazılanlar “yaklaşık”tır. Geç kalmadan rezervasyon yapın ve yoğun saatlere göre rotanızı önden planlayın.