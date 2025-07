Srebrenitsa’nın sessiz çığlığına Kocaeli’den bir ses daha

BİNLERCE İNSAN YENİDEN YOLA ÇIKTI

Tarihin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın 30. yılında, binlerce insan acının izini takip etmek üzere yeniden yola çıktı. Bosna Hersek’in sarp ormanlarında, sisli tepelerinde yankılanan sessiz adımlar; 1995’te hayatını kaybeden masumların anısına birer dua gibiydi. Bu anlamlı yürüyüşte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de vardı.

SICAK YEMEK İKRAMINDA BULUNULUYOR

6-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikler kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerinden oluşan bir heyet bölgeye gitti. Anma programı süresince, Kocaeli Büyükşehir tarafından kurulan Mobil Mutfak Tırı ile etkinlik alanında halka sıcak yemek ikramında bulunularak, Türkiye’nin dostluk ve dayanışma mesajı bir kez daha güçlü şekilde iletildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’DEN DESTEK

Yaklaşık 100 kilometrelik Marş Mira (Barış Yürüyüşü); sadece bir fiziksel yolculuk değil, hafızalara kazınmış bir vicdan çağrısıydı. Üç gün boyunca suskun ama kararlı adımlarla yürüyen binlerce kişi, geçmişin acılarını ve insanlığın ortak sorumluluğunu omuzlarında taşıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu anlamlı yolculukta yüreğiyle yanlarında oldu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN “YALNIZ DEĞİLSİNİZ” MESAJI

Savaşın izlerini taşıyan topraklarda, yorgunluk ve duygusallık içinde ilerleyen katılımcılara Kocaeli’den ‘Hızır’ eli uzandı. Hızır 41 Afet Mutfağı, her akşam kamp alanlarında 5.000 kişilik sıcak yemek dağıttı. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüyüşçülere toplamda 20.000 şapka dağıtmayı planlıyor. Dün 5.000 şapka dağıtımı gerçekleştirildi, bugün ise 15.000 şapka daha katılımcılara ulaştırılacak. Yorgunluklarını gidermeleri için ise çay, kahve ve tatlı ikramları devam ediyor. Bu destekler sadece birer yardım değil, “Yalnız değilsiniz” mesajı taşıyor.

GÖNÜLLERDE DAYANIŞMANIN İZLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yürüyüşe sadece fiziksel olarak değil, tarihi sahiplenme bilinciyle katıldı. Kamp alanlarında dağıtılan her yemek, verilen her şapka ve yudumlanan her çay-kahve, Kocaeli’nin sadece bir şehir değil, büyük bir yürek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bosnalı annelerden gençlere, yaşlılardan yürüyüşçülere kadar herkes, bu anlamlı destek için teşekkürlerini iletti.



(Erkan ERENLER)