Toplu taşımada 120 araca sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada vatandaşların güvenliği ve konforu için 120 aracı denetledi. Denetimlerde kusurlu bulunan 49 araç hakkında tutanak tutuldu.

18 Ekim 2025 Cumartesi 09:33

 TOPLU TAŞIMADA GÜVENLİK VE KONFOR İÇİN SIKI DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli, konforlu ve kurallara uygun şekilde sürdürülmesi amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından titizlikle yürütülen denetimlerde, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

 

120 ARAÇ KAPSAMLI OLARAK DENETLENDİ

Batı Terminali’nde yapılan denetimler kapsamında toplam 120 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Denetimlerde; araçların çalışma ruhsat bandrolleri, sürücü personel çalışma belgeleri, araç iç ve dış temizlikleri ile reklam uygulamaları ayrıntılı şekilde incelendi. Vatandaşların güvenliğini ve memnuniyetini esas alan bu denetimler sonucunda eksik ve kusurlu bulunan 49 araç hakkında zabıt varakası düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli bir ulaşım hizmeti alabilmesi için denetimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.

(Emre KAHRAMAN)

