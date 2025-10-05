banner1192
Tramvaylar Kitap Fuarı’na özel giydirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 7’den 70’e tüm kitap tutkunlarını kucaklıyor. Kentin gözde ulaşım araçları olan tramvaylar da bu coşkuya ortak olmak için özel olarak tasarlandı.

Tramvaylar Kitap Fuarı'na özel giydirildi

05 Ekim 2025 Pazar 09:51

 KİTAP TUTKUNLARI BU FUARDA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda adeta yazarlar geçidi yaşanıyor. Fuarın ilk günü birçok yayınevinin imza günü programları yapılırken, seçkin yazarlar da söyleşileriyle okurlarının karşısına çıktı. UlaşımPark’a ait tramvayların ise Kitap Fuarı’na özel olarak giydirilmesi bu kültür şöleninin anlamını ve önemine bir kez daha vurgu yaptı.

 

TRAMVAYLAR İLE FUAR COŞKUSU HER YERE TAŞINDI

Kitapseverleri kâğıdın büyülü dünyasıyla buluşturan 15. Kocaeli Kitap Fuarı; 515 yayınevi, 1050 söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle kitap tutkunlarına ‘merhaba’ dedi. Kent genelinde sokaklar ve caddeler, Kitap Fuarı’nın önemini yansıtan billboardlarla donatılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait tramvaylar da özel tasarımlarıyla dikkat çekti. Kitap Fuarı coşkusunu yansıtan tramvaylar, “Kâğıttan Dünyaların Keşfi” temasını üzerinde taşıdı.

