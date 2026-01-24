banner1230
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

UCLG-MEWA CSCUM Çevrimiçi Başkanlık Toplantısı Gebze Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi (CSCUM) Başkanlık Toplantısı’na, Gebze Belediyesi adına çevrimiçi olarak ev sahipliği yaptı.

UCLG-MEWA CSCUM Çevrimiçi Başkanlık Toplantısı Gebze Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

24 Ocak 2026 Cumartesi 13:49

 Online olarak gerçekleştirilen toplantıda; akıllı kent uygulamaları, kentsel hareketlilik ve düşük karbonlu ulaşım çözümleri ele alındı. Toplantıya farklı ülkelerden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri katılım sağladı.

Düşük Karbonlu Ulaşım ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Toplantı kapsamında, şehirlerin daha yaşanabilir, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması adına yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Düşük karbonlu ulaşım politikalarının yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde duruldu.

Yerel Yönetimler Arasında İş Birliği ve Deneyim Paylaşımı

Katılımcılar, yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi uygulamaların paylaşılmasının kentlerin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Kentler Geleceğe Ortak Vizyonla Hazırlanıyor

UCLG-MEWA çatısı altında gerçekleştirilen CSCUM Başkanlık Toplantısı’nın, bölge belediyeleri arasında ortak projelere zemin hazırlaması ve sürdürülebilir şehirler hedefi doğrultusunda önemli kazanımlar sağlaması amaçlanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz, Muhtar Ziyaretlerine Devam Ediyor Başkan Büyükgöz, Muhtar Ziyaretlerine Devam Ediyor
Kervan: Evinize Dokunan 47 Yıllık Deneyim ve Kalite Kervan: Evinize Dokunan 47 Yıllık Deneyim ve Kalite
ERBAKAN HOCA İLE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM ERBAKAN HOCA İLE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK...
İRAN'DA HORASAN DİYARI VE İMAMI GAZALİ TÜRBESİ CANLI YAYINDA İRAN'DA HORASAN DİYARI VE İMAMI GAZALİ TÜRBESİ...
Malitur ile Unutulmaz Bir Seyahat Deneyimine Yelken Açın Malitur ile Unutulmaz Bir Seyahat Deneyimine Yelken...
Hukuk Bilgisine Açılan Nitelikli Kapı: Legem Yayınevi Hukuk Bilgisine Açılan Nitelikli Kapı: Legem Yayınevi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükgöz, Muhtar Ziyaretlerine Devam...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında Pelitli Mahallesi Muhtarı Fuat Atabey...

Haberi Oku