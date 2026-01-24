UCLG-MEWA CSCUM Çevrimiçi Başkanlık Toplantısı Gebze Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Düşük Karbonlu Ulaşım ve Sürdürülebilirlik Vurgusu
Toplantı kapsamında, şehirlerin daha yaşanabilir, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması adına yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Düşük karbonlu ulaşım politikalarının yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde duruldu.
Yerel Yönetimler Arasında İş Birliği ve Deneyim Paylaşımı
Katılımcılar, yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi uygulamaların paylaşılmasının kentlerin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.
Kentler Geleceğe Ortak Vizyonla Hazırlanıyor
UCLG-MEWA çatısı altında gerçekleştirilen CSCUM Başkanlık Toplantısı’nın, bölge belediyeleri arasında ortak projelere zemin hazırlaması ve sürdürülebilir şehirler hedefi doğrultusunda önemli kazanımlar sağlaması amaçlanıyor.