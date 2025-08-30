banner1183
Uzmanından ailelere okul öncesi uyarılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesinde çocukların duygusal olarak okula hazırlanmasını destekleyen önemli çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda uzmanlar, ayrılık kaygısı ve fiziksel şikayetlerin doğal olduğunu belirterek, ailelere kademeli oryantasyon süreci öneriyor.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:25

 DUYGUSAL HAZIRLIK OKUL BAŞLANGICINDA ÖNEMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesinde çocukların duygusal olarak okula hazırlanmasını destekleyen önemli çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda Lokomotif Çocuk Köyü Psikoloğu Sümeyye Saraçoğlu, yeni eğitim dönemi öncesinde ailelere dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Saraçoğlu, okul öncesi sürecin en kritik unsurunun anne, baba ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişim olduğunu vurgulayarak, “Yeni bir eğitim yılı başlarken, veliler genellikle okul formaları, kırtasiye malzemeleri ve gerekli belgelerle ilgilenir. Ancak, çocukların duygusal olarak okula hazır olup olmadığını da göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Okula başlamak, özellikle ilk kez okula gidecek ya da yeni bir kademeye geçecek çocuklar için büyük bir değişimdir” dedi.

 

AYRILIK KAYGISI VE FİZİKSEL BELİRTİLER YAŞANABİLİR

Psikolog Saraçoğlu, bu dönemde çocuklarda görülebilecek tepkilere ilişkin şu uyarılarda bulundu: “Bazı çocuklar ağlama, içe kapanma, huzursuzluk gibi davranışlar gösterebilir. Ayrıca baş ağrısı, mide bulantısı gibi fiziksel şikâyetler de yaşanabilir. Bu tür tepkiler, ayrılık kaygısının doğal yansımalarıdır ve çoğunlukla geçicidir.”

 

ORYANTASYON SÜRECİYLE KORKULAR AZALTILABİLİR

Saraçoğlu, ayrılık kaygısıyla başa çıkmak için ailelerin oryantasyon sürecini kademeli olarak uygulaması gerektiğini de belirtip, “Çocuğunuza ‘Geri döneceğim, sen de geri döneceksin’ mesajını net ve tutarlı bir şekilde verin. Duygularını bastırmak yerine, anlamasına ve isimlendirmesine yardımcı olun. Tüm bu önlemlere rağmen fiziksel şikâyetler uzun süre devam eder veya günlük yaşamı olumsuz etkilerse, mutlaka uzman desteği alınmalıdır. Bu, çocuğunuzun uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Yeni eğitim döneminde çocukların duygusal olarak desteklenmesi, okula adaptasyon sürecini sağlıklı ve verimli kılmak için büyük önem taşıyor” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

