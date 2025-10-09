GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yabancı: Bırak bazı insanlar seni sevmesin

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, 15. yılında da edebiyatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan psikolog ve yazar Serhat Yabancı, katılımcılara gerçek yüzleşmenin kapılarını şu cümle ile araladı: “Bırak bazı insanlar seni sevmesin.”

Yabancı: Bırak bazı insanlar seni sevmesin

09 Ekim 2025 Perşembe 09:25

 YABANCI’DAN ÖNEMLİ TESPİTLER

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide uzman psikolog ve yazar Serhat Yabancı, “Bende Az Değilim: Yüzleşme” başlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda dinleyicilerle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın en dikkat çeken oturumlarından biri olan söyleşide Yabancı, ilişkilerdeki kırılmalar, kişisel farkındalık ve geçmişle yüzleşme üzerine çarpıcı tespitlerde bulundu.

 

“KENDİNİZİ SEVDİRMEYE ÇALIŞMAYIN”

Söyleşisinde “herkesle iyi geçinme” kaygısının insanın kendine yabancılaşmasına yol açtığını vurgulayan Serhat Yabancı, şu çarpıcı ifadeleri kullandı; “Dürüstsen yalancılar seni sevmez. Namusluysan ahlaksızlar seni sevmez. Bırak bazı insanlar seni sevmesin. Kendimizi sevdirmeye çalışırken sürekli taviz veriyoruz. Bu da kişiliğimizden ödün vermek demektir.”

 

“KİMSE BORCUNU ÖDEMEYECEK”

Yabancı, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan kırılmaların yetişkinlikte ilişkiler üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Otopsi metaforuyla geçmişle yüzleşmenin önemine değinen Yabancı,

“Bugün otopsi dönemindeyiz. Kendinizi affedin. Geçmişe takılı kalan biri, geleceğe adım atamaz. Hepimiz geçmişten alacaklıyız ama üzgünüm, kimse ‘borcumu ödeyeceğim’ demeyecek” dedi.

 

“BUGÜNKÜ AKLIMI DÜNKÜ ACILARA BORÇLUYUM”

İlişkilerdeki tekrar eden tartışmaların tek taraflı olmadığını, bireyin kendine yönelmesi gerektiğini vurgulayan Yabancı, özellikle kadınların duygusal süreci daha derin yaşadığını ifade ederek, “Kadın süreçte üzülür, erkek sonuçta. Kadın bitirdiyse geriye dönmez. Bu ilişkiler çoğu zaman mutlu olmak için değil, haklı çıkmak için yürütülüyor. Oysa bazen tek çözüm, aynı şeyleri yapmamaktır” ifadelerini kullandı. Söyleşi sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Serhat Yabancı’ya günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Batı, Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Süper Beyin Teorisi’ni” anlattı Batı, Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Süper Beyin...
Büyükşehir’in tohum desteğine yoğun ilgi Büyükşehir’in tohum desteğine yoğun ilgi
Mahir Ünal: Gerçeklik yoksa anlam da yoktur Mahir Ünal: Gerçeklik yoksa anlam da yoktur
Ezeli rekabet Kitap Fuarı’na taşındı Ezeli rekabet Kitap Fuarı’na taşındı
Gebze’de Tesisat Alanında Güvenin Adı: Artı Çözüm Tesisat Gebze’de Tesisat Alanında Güvenin Adı: Artı...
Dev köstebeklerden 2’sinin daha montajı başladı Dev köstebeklerden 2’sinin daha montajı başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Batı, Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Süper Beyin...
Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda gerçekleşen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden...

Haberi Oku