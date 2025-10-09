Yabancı: Bırak bazı insanlar seni sevmesin

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, 15. yılında da edebiyatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan psikolog ve yazar Serhat Yabancı, katılımcılara gerçek yüzleşmenin kapılarını şu cümle ile araladı: “Bırak bazı insanlar seni sevmesin.”

YABANCI’DAN ÖNEMLİ TESPİTLER

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide uzman psikolog ve yazar Serhat Yabancı, “Bende Az Değilim: Yüzleşme” başlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda dinleyicilerle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın en dikkat çeken oturumlarından biri olan söyleşide Yabancı, ilişkilerdeki kırılmalar, kişisel farkındalık ve geçmişle yüzleşme üzerine çarpıcı tespitlerde bulundu.

“KENDİNİZİ SEVDİRMEYE ÇALIŞMAYIN”

Söyleşisinde “herkesle iyi geçinme” kaygısının insanın kendine yabancılaşmasına yol açtığını vurgulayan Serhat Yabancı, şu çarpıcı ifadeleri kullandı; “Dürüstsen yalancılar seni sevmez. Namusluysan ahlaksızlar seni sevmez. Bırak bazı insanlar seni sevmesin. Kendimizi sevdirmeye çalışırken sürekli taviz veriyoruz. Bu da kişiliğimizden ödün vermek demektir.”

“KİMSE BORCUNU ÖDEMEYECEK”

Yabancı, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan kırılmaların yetişkinlikte ilişkiler üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Otopsi metaforuyla geçmişle yüzleşmenin önemine değinen Yabancı,

“Bugün otopsi dönemindeyiz. Kendinizi affedin. Geçmişe takılı kalan biri, geleceğe adım atamaz. Hepimiz geçmişten alacaklıyız ama üzgünüm, kimse ‘borcumu ödeyeceğim’ demeyecek” dedi.

“BUGÜNKÜ AKLIMI DÜNKÜ ACILARA BORÇLUYUM”

İlişkilerdeki tekrar eden tartışmaların tek taraflı olmadığını, bireyin kendine yönelmesi gerektiğini vurgulayan Yabancı, özellikle kadınların duygusal süreci daha derin yaşadığını ifade ederek, “Kadın süreçte üzülür, erkek sonuçta. Kadın bitirdiyse geriye dönmez. Bu ilişkiler çoğu zaman mutlu olmak için değil, haklı çıkmak için yürütülüyor. Oysa bazen tek çözüm, aynı şeyleri yapmamaktır” ifadelerini kullandı. Söyleşi sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Serhat Yabancı’ya günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.



(Emre KAHRAMAN)