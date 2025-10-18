Yaya yollarına konforlu dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarıyla yayaların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Yapım Timi, özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

YAYA KALDIRIMLARI GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Kocaeli’de yeni yol, köprü ve kavşak, raylı sistem ve toplu taşıma yatırımları ile ulaşım sorununa çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinde de konfor ve güvenliği artıracak birçok çalışmayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda 41 AVM önündeki yolcu bekleme duraklarının parke zemininde yenileme çalışması yaptı. Akçaray terminal kapısı önünde hasar gören tretuvar da onarılarak, yayaların güvenli şekilde kullanabileceği hale getirildi.

ÇALIŞMALARDA “ÖNCE YAYA” YAKLAŞIMI

Yapılan çalışmalar, sadece hasarlı kaldırımların onarımıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda kent estetiğini korumaya ve düzenli şehircilik anlayışını güçlendirmeye de katkı sağlıyor. Özellikle engelli vatandaşların, yaşlıların ve bebek arabası kullanan ailelerin rahatça hareket edebileceği kaldırımlar, ulaşımda erişilebilirliği artırıyor. Çalışmalar “önce yaya” yaklaşımıyla sürdürülürken, modern ve güvenli bir kent yaşamı için kaldırım düzenlemelerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.



(Emre KAHRAMAN)