Yeni Kuruçeşme Merkez Camii’nin inşası başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde birçok cami ve kültürel yapıları deprem ve afet risklerine karşı yeniliyor. Bu kapsamda eski ve risk barındırdığı için daha önceden yıkılan İzmit Kuruçeşme Merkez Cami’nin yeniden inşasına Büyükşehir tarafından başlandı.

Yeni Kuruçeşme Merkez Camii'nin inşası başladı

05 Ekim 2025 Pazar 09:46

 93 ADET FORE KAZIK ÇAKILDI

Daha yeni ve sağlam bir mekân içerisinde vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yapabileceği yeni bir cami için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caminin inşa edileceği alanda hafriyat kazısına devam ediyor. Bu çalışmalardan önce zeminin daha sağlam olabilmesi için 93 adet fore kazık çakma çalışmaları da tamamlandı.

 

2 BİN 75 M2 İNŞAAT ALANI

400 gün içerisinde tamamlanması planlanan “Yeni Kuruçeşme Merkez Camii” 2 bin 75 metrekare inşaat alanı üzerine yapılacak. Mimari olarak; bodrum katında 871 metrekare taban oturumuna sahip 165 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, Kur’an Kursu, bay-bayan wc, abdesthane, temizlik odası, engelli wc, görevli odası bulunuyor. Harim katında 567 metrekare alana sahip 492 kişi kapasiteli Camii (harim), giriş revakları, son cemaat mahalli, müezzin mahfili, hanımlar bölümü, yan sahınlar ve ön sahın yer alacak. Mahfil katında 235 m² alana sahip 153 kişi kapasiteli mahfil olacak. Avluda ise 91 metrekare alana sahip olmakla beraber içerisinde 14 metrekare şadırvan yer alacak.

 

89 MİLYON 478 BİN TL’YE MAL OLACAK  

Kuruçeşme’ye mimari ve modern bir yapı anlamında değer katacak olan cami projesinin inşa çalışmaları bir süre önce başlamıştı. İçerisinde 810 kişinin, kapalı alanında ise 281 kişinin ibadet edebileceği cami projesi toplamda 89 milyon 478 bin TL’ye mal olacak.


(Emre KAHRAMAN)

