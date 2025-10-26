banner1195
GENEL:
Yeşil-Siyah sevdalıları, Alanya maçına tam zamanında ulaştı

Kocaelispor'a gönül veren taraftarlar, Büyükşehir Belediyesi'nin özel otobüs hatları, tramvay seferleri ve ücretsiz otopark-ring hizmetleriyle Kocaeli Stadyumu'na hızlı ve kolay bir şekilde ulaştı. Binlerce taraftar, Alanyaspor’a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

26 Ekim 2025 Pazar 09:16

 STADYUM YOLUNDA BÜYÜKŞEHİR KONFORU

Kocaelispor taraftarları, Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım imkânıyla çıkarma yapıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Kocaelispor-Alanyaspor maçında binlerce taraftarı, gerek maç gününe özel olarak ilçelerden stadyuma direkt otobüs hatları, gerekse Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ile hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde maça ulaştırdı. Ayrıca sağlanan ücretsiz otopark ve ring seferleri sayesinde de taraftarlar stadyuma hiçbir aksaklık yaşamadan ulaşırken, titizlikle planlanan ulaşım düzeni sayesinde yeşil-siyah sevdalıları, tribünlerdeki yerini tam zamanında aldı.

 

İLÇELERDEN STADYUMA AKTARMASIZ ULAŞILDI

Kocaelispor-Alanyaspor karşılaşması için özel olarak devreye alınan seferlerle, Karamürsel’den 750KS, Kartepe’den 204KS, Gebze’den 435KS, Kandıra’dan 801KS ve Körfez’den D-100 güzergâhı üzerinden ilerleyen 150KS hatları ile Kocaeli’nin dört bir yanından gelen taraftarlar, aktarma yapmadan stadyuma ulaşma kolaylığı yaşadı. Taraftarlar, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ile saat 15.00’den itibaren Otogar’dan 15 dakikada bir gerçekleşen seferlerle maça kolayca ulaştı. Maç sonunda ise şehir merkezine rahat bir şekilde dönüş için 5 dakikada bir gerçekleştirilen tramvay seferleri ile ulaşım ücretsiz şekilde sorunsuz sağlandı.

 

ÜCRETSİZ OTOPARK VE RİNG SEFERLERİ

Stadyum çevresinde oluşturulan toplam 5.000 araçlık otopark büyük ilgi gördü. Stadyum yanındaki asfalt alanda 300, Hyundai Fabrikası yakınında 1.500, eski havaalanı pistinde 1.800, karavan park alanında 300 ve misafir taraftarlar için Alikahya OSB yanında 1.110 araçlık otopark kolaylık sağladı. Kendi aracıyla maça gelen taraftarlar, bu alanlardan stadyuma sağlanan ücretsiz ring seferleri sayesinde ulaştı. Büyükşehir’in planlaması sayesinde ulaşımda hiçbir aksaklık yaşanmazken, taraftarlar da 90 dakika sonunda alınan 2-0'lık galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

(Ömer İLGEÇ)

