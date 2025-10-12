Zorlu, Kocaeli Kitap Fuarı’nda Türk Devletleri vizyonunu paylaştı

Bu yıl “Anadolu Mayası” temasından yola çıkarak Türk Dünyası’nın köklü birlik ruhunu, ortak değerlerini ve kültürel sürekliliğini merkeze alan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, önemli konu ve konuklarıyla devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen özel programda Türk Dünyası'nın ortak vizyonunu ve stratejik geleceğini anlattı.

ZORLU’NUN PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, önemli bir söyleşiye daha ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda düzenlenen özel programda Türk Dünyası’nın ortak vizyonunu ve stratejik geleceğini anlattı. Yoğun katılımın olduğu programa; AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

“TÜRK DÜNYASININ SESİ HER ALANDA DAHA GÜR ÇIKIYOR”

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, konuşmasında Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin son yıllarda hızlı bir ivme kazandığını belirterek, “Vatandaşlarımız artık sadece ekonomik alanda değil, milli güvenlik ve savunma sanayii gibi kritik konularda da Türk Dünyası’nın birlikteliğini önemsiyor” dedi. Zorlu, Türk Dünyası’nın 2009’dan bu yana milli gelirini 4 kat artırarak 2.1 trilyon dolarlık bir ekonomik güce ulaştığını, Türkiye'nin ise bu ülkelerle dış ticaret hacmini 25 milyar dolara taşıdığını ifade etti.

KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında kültür ve sanatın önemine de dikkat çeken Zorlu, “Yapmak istediğimiz şey, nesillerimize bu bilinci verebilmek ve geleceğe taşıyabilmek. Kültür ve sanat bu noktada çok önemli. Bizi diğerlerinden farklı kılan, köklü bir tarihe ve ortak bir medeniyete sahip olmamızdır” ifadelerini kullandı.

“ORTAK ALFABE VE DİL İÇİN TARİHİ ADIMLAR ATILIYOR”

Türk Dünyası’nda 34 harfli ortak alfabe çalışmaları için mutabakata varıldığını ve bu yönde somut adımların atıldığını vurgulayan Prof. Dr. Zorlu, Azerbaycan’da düzenlenen son zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ortak alfabe ile yazılmış bir Cengiz Aytmatov eserini liderlere takdim ettiğini belirtti. 2026 yılında düzenlenecek Bakü Türkoloji Kongresi’nin 100. yılı kapsamında büyük bir uluslararası buluşmanın planlandığını da paylaşan Zorlu, dil ve kültürdeki ortaklığın siyasi ve ekonomik iş birliklerine güç katacağını söyledi.

NAHÇIVAN-KARS KORİDORU VE ENERJİ ADIMLARI

Zorlu, Nahçıvan-Kars demiryolu hattı ve Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasına dair atılan adımları da aktararak, bu projelerin sadece enerji değil, jeopolitik birlik açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca Türk Dünyası Teşkilatı çatısı altında savunma sanayi alanında ortak tatbikat planlarının gündemde olduğunu belirten Zorlu, Stratejik Ortaklık ve Ebedi Dostluk Antlaşması taslağı üzerinde çalışıldığını ifade etti.

TÜRK DÜNYASI BULUŞMALARI KOCAELİ’DE BAŞLAYACAK

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, “Türk Dünyası Buluşmaları” projesinin ilk adımının Kocaeli’de atılacağını duyurdu. Gençlere, öğrencilere ve akademisyenlere yönelik uluslararası düzeyde konserler, sergiler ve panellerin yer alacağı bu büyük organizasyonun, Türk Dünyası’nın renklerini buluşturması hedefleniyor.

ZORLU’YA ÖZEL BİR ALBÜM HEDİYE EDİLDİ

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Prof. Dr. Kürşad Zorlu’ya Kocaelili minyatür sanatçılarının hazırladığı özel bir albüm takdim etti. Söyleşi çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.



(Erkan ERENLER)