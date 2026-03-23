Beyaz Kalpler deprem gerçeğini deneyimledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, gerçeği aratmayan deprem tatbikatlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, deprem simülasyon odasında gerçekçi senaryolar eşliğinde deprem anını deneyimledi.

ORTAKLAŞA PLANLANAN EĞİTİM PROGRAMI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa planlanan eğitim programıyla öğrencilere deprem bilinci kazandırıldı. Program kapsamında öğrencilere deprem anında nasıl davranmaları ve hangi önlemleri almaları gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler verildi.

DEPREM FARKINDALIĞI ANLATILDI

Deprem kuşağında yer alan bir bölgede yaşamanın gereklilikleri doğrultusunda düzenlenen eğitim programı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa öğrenciler ve eğitmenler katıldı. Eğitimde katılımcılara bireysel deprem farkındalığı, deprem öncesinde alınabilecek yapısal ve yapısal olmayan zarar azaltma önlemleri, ev ve iş yerlerinde güvenli yaşam alanları oluşturma, acil durum planı hazırlama ve deprem çantası hazırlama gibi konularda detaylı bilgiler aktarıldı.

SİMÜLASYON ODASINDA GERÇEKÇİ DENEYİM

Deprem anında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gereken ilk müdahale adımları, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı etkinliklerle desteklendi. Program kapsamında öğrenciler, merkezde yer alan deprem simülasyon odasında gerçekçi senaryolar eşliğinde deprem anını deneyimleme fırsatı buldu.