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Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı, vatandaşlar evlerine dönüyor

Bilal Tahtacı: “Yaşım 70, ben bu zamana kadar böyle bir yangın görmedim”

Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı, vatandaşlar evlerine dönüyor

18 Ağustos 2024 Pazar 20:20


 
Bolu tarihinin en büyük yangını olarak kabul edilen Göynük ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinin ardından bölgeden tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.   
  Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin dik yamaçlardaki 72 saatlik zorlu mesaisi neticesinde bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinden tedbir amaçlı tahliye edilen 490 kişi evlerine geri dönmeye başladı. Traktörlerle evlerine dönen vatandaşlar, hayatları boyunca böyle bir yangına şahitlik etmediklerini ifade etti.  
 
  “Yaşım 70, ben bu zamana kadar böyle bir yangın görmedim” 
  Hayatı boyunca böyle bir yangın görmediğini ifade eden Bilal Tahtacı, “Yaşım 70, ben bu zamana kadar böyle bir yangın görmedim. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Yangının olduğu gün burada değildim. Muhtar beni aradı, ‘Köyde yangın var' dedi. Hemen aracıma binerek köye geldim. Geldiğimde yangın çoğalmıştı. Karşımda kıpkırmızı bir manzara vardı. Herkes müdahaleye gitti ilk etapta ama önüne geçemedik. Rüzgar çok olduğu için yangının önüne geçemedik. Şu an hayat normale döndü, çok şükür” diye konuştu. 
 
  “Bölgede iletişim zor” 
  68 yaşındaki Mehmet Babacan ise, “Allah'a şükür, evimize döndük. Devletimiz bölgede bekliyor. Yangın büyüdüğünde köyü terk ettik. Kıymetli eşyalarımızı aldık ve Bolu'ya döndük. Can kaybımız yok, Allah'a şükür. Orman yandı. Yıllardır buraları koruyorduk. 68 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Bu bir felaket. Daha önce burada çıkan yangınlara kazma kürekle giderek önüne geçiyorduk. Ancak bu yangın, çamdan çama atladı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı” dedi. 
 
  “Bölgedeki iletişim sorunları devam ediyor” 
  Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaştığı Bekirfakılar köyünün Ayvatlar Mahallesi'nde yaşayan dayısına yardıma gelen Cahit Kocabıyık, “İki gün önce yangın haberini aldığımda dayımlar burada olduğu için geldim. Dayımları buradan tahliye etmek istedim. Buradaki 3 evi tamamen boşalttık, Mudurnu'daki köyümüze götürdük. Sonra onları güvene aldıktan sonra Gebze'ye gittim. Alevlerin tekrar büyüdüğünü öğrenince geri geldim. Sürekli burada ekiplere yardım etmeye çalıştık. Dayımlara sürekli bilgi verdim. Köyleri yangından kurtardılar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Hayat normale döndü. Dayımlar evlerine kavuştular. Sevinçliler, köylerini göremedikleri zaman içleri buruktu” diye konuştu. 
                                     


İHA
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