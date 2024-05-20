banner1036
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu merkez Gebze’de engelleri ortadan kaldıracak

Özel bireylerin sosyal ve kültürel becerilerini geliştireceği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde inşa çalışmaları son sürat devam ediyor

Bu merkez Gebze'de engelleri ortadan kaldıracak

20 Mayıs 2024 Pazartesi 23:35

 

 

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların mutluluğu, huzuru ve gelişiminin önünde hiçbir engel tanımayan Büyükşehir Belediyesi, özel bireyleri hayata bağlayacak “Engelsiz Yaşam Merkezleri” projesinde durmaksızın çalışıyor.

Özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve Kocaeli’ye kazandıracağı Engelsiz Yaşam Merkezlerinin birini Gebze bölgesi için inşa eden Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden projenin ilerleme oranında yüzde 58 seviyesine ulaştı.

 

İLERLEME ORANI YÜZDE 58

Engelli bireylerin her zaman yanında olan ve yapılan her hizmette onların yaşamını kolaylaştıran Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’nde projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşasında dur durak demeden çalışıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden ve günden güne şekillenen yapının ilerleme oranı yüzde 58 seviyesine geldi. Özel bireyler bu tesiste hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak.

 

BETONARME İMALATLARI TAMAM

Yapıdaki tüm blokların betonarme ve kaba sıva imalatını tamamlayan ekipler, bloklardaki diğer imalatları eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Ön cephe hariç yan ve arka cephenin perde beton imalatlarının tamamlandığı projede G ve H blok hariç bütün blokların kenet çatı imalatları yerine getirildi. A, B, C, D ve F blok zemin kat ve 1.normal kat tuğla imalatını tamamlayan ekipler, bu blokların zemin kat ve 1. kat elektrik borulama, kablo çekme ve tava imalatlarını da bitirdi. Yapıda elektrik ve mekanik imalatları ise devam ediyor.

 

ENGELLİ BİREYLER KENDİNİ GELİŞTİRECEK

Engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlayacak Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak hizmet verecek. 2 bin 930 metrekare olarak planlanan yapının zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Bu kapsamda 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

 

ÇOK AMAÇLI SALON

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması noktasında Gebze bölgesine değer katacak.

2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ GEBZE NİN CANLI ŞAHİDİ VE GTO KURUCU BAŞKANI İBRAHİM BAŞARANIN VEFATININ ARDINDAN KOCAELİ GEBZE NİN CANLI ŞAHİDİ VE GTO KURUCU...
Emlakçılara tapu mevzuatı eğitimi Emlakçılara tapu mevzuatı eğitimi
19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi 19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi
Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu
Engelsiz Bahar Şenliğinde Engeller Aşıldı Engelsiz Bahar Şenliğinde Engeller Aşıldı
Başkan Ömeroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı Başkan Ömeroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KOCAELİ GEBZE NİN CANLI ŞAHİDİ VE GTO KURUCU...
Kocaeli nin tanınmış iş insanlarından Gebze’nin köklü ayvacıoğlu ailelerinden Gebze Ticaret Odası'nın...

Haberi Oku