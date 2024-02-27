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Dernekte doğum günü heyecanı

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğinde düzenlenen doğum günü etkinliğinde mutlu anlar yaşandı.

Dernekte doğum günü heyecanı

27 Şubat 2024 Salı 17:18

Derince'de faaliyetlerini sürdüren Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğinde doğum günü heyecanı vardı. Engin Bayrak'ı doğum günü düzenlenen programla kutlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de Engin Bayraktar'ın mutluluğuna ortak oldu.  Başkan Aygün, "Güzel evladımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir ömür diliyorum" dedi. 


İHA
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