Dernekte doğum günü heyecanı

Derince'de faaliyetlerini sürdüren Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğinde doğum günü heyecanı vardı. Engin Bayrak'ı doğum günü düzenlenen programla kutlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de Engin Bayraktar'ın mutluluğuna ortak oldu. Başkan Aygün, "Güzel evladımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

İHA