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Kafasından Vurulmuş Olarak Bulundu

Körfez ilçesinde bir kişi, istinat duvarının yanında başından vurulmuş halde bulundu.

Kafasından Vurulmuş Olarak Bulundu

21 Temmuz 2024 Pazar 19:12

  Olay, Kuzey Mahallesi Dalyan Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar, Merkez Camii'nin bahçesinde istinat duvarının yanında başından vurulmuş şahsı fark etti. Hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mert Darak'ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Darak'ın yanında 7x65 mm çapında bir silah bulundu. Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
       


İHA
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