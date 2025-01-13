banner1113
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfezliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Körfez'de Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi. Dev Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüşte şehitler için dualar edildi.

Körfezliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

13 Ocak 2025 Pazartesi 11:29

 Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Körfez'de yürüyüş yapıldı. Körfez Belediyesi, Kocaeli Karslılar Derneği ve Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği'nin birlikte düzenlediği etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Dev Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüş, İlimtepe Mesire Alanından başlayarak Körfez Şehitliği'ne kadar devam etti. Körfez Şehitliği’nde sona eren yürüyüş sonrasında şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. 
 Etkinlikte konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "110 yıl önce Sarıkamış’ta bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar bu toprakları bize vatan kılmak için şehit oldular" dedi. 
 Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Alper Yılmaz, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu Başkanı Alican Kazgan, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yendi Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yendi
26 bin kap sıcak yemek, hanelere ulaştırıldı 26 bin kap sıcak yemek, hanelere ulaştırıldı
KÜÇÜK KALEMDEN BÜYÜK DUYGULAR KÜÇÜK KALEMDEN BÜYÜK DUYGULAR
Engelli Nazar'ın Tekerlekli Sandalye Sevinci Engelli Nazar'ın Tekerlekli Sandalye Sevinci
Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar devam ediyor Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar devam ediyor
Çayırova Zabıtasından fırın denetimi Çayırova Zabıtasından fırın denetimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yendi
Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 20. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi,...

Haberi Oku