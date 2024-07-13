Pençe-Kilit Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören Düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için Şırnak’ta tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, helikopterle sevk edildiği Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesinde tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda şehit için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi askerler tarafından ambulans ile tören alanına getirildi. Şehidin cenazesi katafalka konuldu. Öz geçmişinin okunmasının ardından şehit için dua edildi.

Şehit İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın naaşı helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı’na ardından uçakla Kocaeli’ne uğurlandı. Şehidin cenazesi buradan da karayolu ile memleketi Sakarya’ya gönderildi.

Düzenlenen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum amirleri, askerler, polis, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA