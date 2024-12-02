Çayırova Belediyesi, Konya deplasmanından galibiyetle döndü

SON ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDI
Üçüncü periyotta Diante Watkins ve Koray Çekici’nin hücumdaki güzel performansıyla maça ağırlığını koyan temsilcimiz aradaki farkı eritse de son periyot öncesinde 68-67 gerideydi. Son çeyrek başında bulduğu üçlük basketle 68-70 öne geçen Çayırova Belediyesi, bir daha üstünlüğü elden bırakmadı ve maçı 88-92 kazanmayı başardı.
DİANTE WATKİNS’TEN ETKİLİ PERFORMANS
Maçın Çayırova Belediyesi adına en skorer oyuncusu 24 sayı 6 ribaunt ve 11 asistle Diante Watkins olurken, Koray Çekici’nin 19 sayı 4 ribaunt ve 2 asisti, Mehmet Oğuzhan Kızıl’ın 14 sayı 5 ribaundu ve Jamari Traylor’un 13 sayı 5 ribaunt ile 3 asisti galibiyette büyük rol oynadı. Maç eksiği ile ikinci sıraya yerleşen temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bir sonraki maçında 4 Aralık Çarşamba saat 19.00’da kendi evinde Finalspor’la karşı karşıya gelecek.
(Ömer İLGEÇ)