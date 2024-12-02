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Çayırova Belediyesi, Konya deplasmanından galibiyetle döndü

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşı karşıya geldiği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’u 88-92 mağlup ederek, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Çayırova Belediyesi, Konya deplasmanından galibiyetle döndü

02 Aralık 2024 Pazartesi 11:17

 Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’ndeki iyi gidişatını sürdürüyor. Zorlu Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, mücadeleden 88-92 galip ayrıldı ve maç eksiğine rağmen ikinci sıraya yükseldi. Baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde Diante Watkins, Ali Efe Barış, Merthan Mutlu, Jamari Traylor ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başladı. Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğinde her iki takım da karşılıklı basketler buldu ve ikinci periyoda 18-17’lik Konya BBS’nin üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte, hücumdaki ritmini yükselten Çayırova Belediyesi, savunmada istediği tempoyu yakalayamayınca devreye 48-41 geride girdi.

 

SON ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDI

Üçüncü periyotta Diante Watkins ve Koray Çekici’nin hücumdaki güzel performansıyla maça ağırlığını koyan temsilcimiz aradaki farkı eritse de son periyot öncesinde 68-67 gerideydi. Son çeyrek başında bulduğu üçlük basketle 68-70 öne geçen Çayırova Belediyesi, bir daha üstünlüğü elden bırakmadı ve maçı 88-92 kazanmayı başardı.

 

DİANTE WATKİNS’TEN ETKİLİ PERFORMANS

Maçın Çayırova Belediyesi adına en skorer oyuncusu 24 sayı 6 ribaunt ve 11 asistle Diante Watkins olurken, Koray Çekici’nin 19 sayı 4 ribaunt ve 2 asisti, Mehmet Oğuzhan Kızıl’ın 14 sayı 5 ribaundu ve Jamari Traylor’un 13 sayı 5 ribaunt ile 3 asisti galibiyette büyük rol oynadı. Maç eksiği ile ikinci sıraya yerleşen temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bir sonraki maçında 4 Aralık Çarşamba saat 19.00’da kendi evinde Finalspor’la karşı karşıya gelecek.
(Ömer İLGEÇ)

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