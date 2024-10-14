Çayırova Belediyesi’nden, parkede bir galibiyet daha

KORAY ÇEKİCİ’DEN 30 SAYI
Üçüncü periyotta Diante Watkins, Mert Ulutaş ve Koray Çekici’yle basket bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, son çeyreğe 14 sayılık farkla 68-54 önde girdi. Son periyotta da hücumdan istediği basketleri çıkaran ve savunma temposundan da bir an olsun ödün vermeyen temsilcimiz maçı 81-64 kazanarak, üst üste dördüncü ligdeki beşinci galibiyetini aldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 30 sayı 9 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla Koray Çekici olurken, Diante Watkins’in 22 sayı 5 ribaunt 6 asist ve Mert Ulutaş’ın 11 sayı 2 ribauntluk performansı galibiyette önemli rol oynadı.
“BİZİM ÇOCUKLARI KUTLUYORUM”
6 maçta aldığı, 5 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde ikinci sırada yer alan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligin yedinci haftasında 20 Ekim Pazar günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor’a konuk olacak. Galibiyet hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “PizzaBulls Cedi Osman Basketbol takımını evimizde 81-64 yenerek galibiyet serisini sürdüren bizim çocukları kutluyorum” dedi.