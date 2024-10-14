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Çayırova Belediyesi’nden, parkede bir galibiyet daha

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, ligin altıncı haftasında karşı karşıya geldiği PizzaBulls CO Basketbol’u 81-64 mağlup etti. Ligde altıncı maçında beşinci galibiyetini alan temsilcimiz, üst üste dördüncü maçından da zaferle ayrıldı.

Çayırova Belediyesi'nden, parkede bir galibiyet daha

14 Ekim 2024 Pazartesi 10:33

 Türkiye Basketbol Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi altıncı maçında beşinci galibiyetini elde etti. Ligin altıncı hafta karşılaşmasında PizzaBulls CO Basketbol’u ağırlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, maçı 81-64 kazandı. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye Diante Watkins, Mert Ulutaş, Merthan Mutlu, Koray Çekici ve Jamari Traylor beşiyle başlayan ekibimiz, ilk çeyrekte hücumda üstün bir performans ortaya koydu ve periyodu 22-13 önde kapattı. İkinci periyotta da skordaki üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, ilk yarı sonunda 36-30’luk skorla soyunma odasına önde gitti.

 

KORAY ÇEKİCİ’DEN 30 SAYI

Üçüncü periyotta Diante Watkins, Mert Ulutaş ve Koray Çekici’yle basket bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, son çeyreğe 14 sayılık farkla 68-54 önde girdi. Son periyotta da hücumdan istediği basketleri çıkaran ve savunma temposundan da bir an olsun ödün vermeyen temsilcimiz maçı 81-64 kazanarak, üst üste dördüncü ligdeki beşinci galibiyetini aldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 30 sayı 9 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla Koray Çekici olurken, Diante Watkins’in 22 sayı 5 ribaunt 6 asist ve Mert Ulutaş’ın 11 sayı 2 ribauntluk performansı galibiyette önemli rol oynadı.

 

“BİZİM ÇOCUKLARI KUTLUYORUM”

6 maçta aldığı, 5 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde ikinci sırada yer alan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligin yedinci haftasında 20 Ekim Pazar günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor’a konuk olacak. Galibiyet hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “PizzaBulls Cedi Osman Basketbol takımını evimizde 81-64 yenerek galibiyet serisini sürdüren bizim çocukları kutluyorum” dedi.

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